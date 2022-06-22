Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:44
Цитата:
Кого Украина или кому досаждала?
Эл-починно:
А ты как бы отреагировал, если бы тебя соседи 8-мь лет досаждали?
А ты как бы отреагировал, если бы тебя соседи 8-мь лет досаждали?
Кого Украина или кому досаждала?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:44
Начинаю
8 лет Донбасс
8 лет Донбасс
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:47
Цитата:
Просто не хотелось бы, чтобы теперь еще и ты начал жаловаться под этим ником еще полгода напропалую с неземляком и Доном..
Кто больше..
От того чем больше дискутируешь со мной, заметь сам, больше жалуешься.
Больше болеешь всякими отклонениями так сказать, потом выпиваешь и опять жалуешься .
Мне бы этого что с тобой происходит, не хотелось бы..
Успокойся.
Эл-починно:
А то что
А то что
Просто не хотелось бы, чтобы теперь еще и ты начал жаловаться под этим ником еще полгода напропалую с неземляком и Доном..
Кто больше..
От того чем больше дискутируешь со мной, заметь сам, больше жалуешься.
Больше болеешь всякими отклонениями так сказать, потом выпиваешь и опять жалуешься .
Мне бы этого что с тобой происходит, не хотелось бы..
Успокойся.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:47
Цитата:
Донбассу. Кстати некоторые не совсем верно трактуют события тех времён. Начал всю эту кутерьму не Порошенко, а тогда ещё ИО президента Турчинов.
111:
Кого Украина или кому досаждала?
Кого Украина или кому досаждала?
Донбассу. Кстати некоторые не совсем верно трактуют события тех времён. Начал всю эту кутерьму не Порошенко, а тогда ещё ИО президента Турчинов.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:47
Цитата:
Что начинаешь?
Донбасс и что?
electro:
Начинаю 8 лет Донбасс
Начинаю 8 лет Донбасс
Что начинаешь?
Донбасс и что?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:48
Цитата:
Как это?
Донбасс это сосед твой, России, Украине?
Эл-починно:
Донбассу. Кстати некоторые
Донбассу. Кстати некоторые
Как это?
Донбасс это сосед твой, России, Украине?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:50
Ну и в некоторой степени можно ставить знак равенства.
Да, смертей оккупанты пока принесли гораздо меньше, всего тысяч 20 украинцев, 300 деток уничтожено.
Но пока все подсчитают..
Там остановились на 239 по моему..
Да, смертей оккупанты пока принесли гораздо меньше, всего тысяч 20 украинцев, 300 деток уничтожено.
Но пока все подсчитают..
Там остановились на 239 по моему..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:51
111, очень хочу пожелать тебе здоровья, чтобы дожить до восстановления справедливости и нашей победы.
Ахмат сила...
Ахмат сила...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:51
Цитата:
Более подробного резюме не от кого больше тут не встречал
111:
Больше болеешь всякими отклонениями так сказать, потом выпиваешь и опять жалуешься .
Больше болеешь всякими отклонениями так сказать, потом выпиваешь и опять жалуешься .
Более подробного резюме не от кого больше тут не встречал
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:53
Цитата:
Как правильно и как неправильно?
Кстати, 24го февраля кто напал на Украину?
Эл-починно:
Кстати некоторые не совсем верно трактуют события тех времён
Кстати некоторые не совсем верно трактуют события тех времён
Как правильно и как неправильно?
Кстати, 24го февраля кто напал на Украину?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:55
Цитата:
Это самопровозглашённые независимые регионы, которых 8-мь лет, только за то, что они не хотели стать и прогнутся под нацистов, бомбили. Сегодня признаны Россией.
111:
Как это? Донбасс это сосед твой, России, Украине?
Как это? Донбасс это сосед твой, России, Украине?
Это самопровозглашённые независимые регионы, которых 8-мь лет, только за то, что они не хотели стать и прогнутся под нацистов, бомбили. Сегодня признаны Россией.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:55
Цитата:
Так кто напал на Украину в 5 утра 24го февраля?
Может Токаев или президент Мумба Юмба?
Кто убил десятки тысяч мирных людей в Украине?
И кто убивает сейчас?
electro:
111, очень хочу пожелать тебе здоровья
111, очень хочу пожелать тебе здоровья
Так кто напал на Украину в 5 утра 24го февраля?
Может Токаев или президент Мумба Юмба?
Кто убил десятки тысяч мирных людей в Украине?
И кто убивает сейчас?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:57
Цитата:
А кто в конце 2013-го или начале 2014-го года сверг легитимно избранную власть?
//Смена власти на Украине в феврале 2014 года — процесс отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича, создания нового парламентского большинства в Верховной раде и формирования нового правительства Украины (конец февраля 2014 года).//
[Исправлено: Эл-починно, 22.06.2022 - 23:59]
111:
Как правильно и как неправильно? Кстати, 24го февраля кто напал на Украину?
Как правильно и как неправильно? Кстати, 24го февраля кто напал на Украину?
А кто в конце 2013-го или начале 2014-го года сверг легитимно избранную власть?
//Смена власти на Украине в феврале 2014 года — процесс отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича, создания нового парламентского большинства в Верховной раде и формирования нового правительства Украины (конец февраля 2014 года).//
[Исправлено: Эл-починно, 22.06.2022 - 23:59]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:57
Цитата:
Ты понял что сказал или нет?
Посмотри на карту и не уводи вопроса.
Кто напал на Украину в 5 утра и начал без объявления войны убивать мирных граждан?
Кто начал геноцид в Буче и в других мирныз селениях?
Эл-починно:
Это самопровозглашённые независимые регионы
Это самопровозглашённые независимые регионы
Ты понял что сказал или нет?
Посмотри на карту и не уводи вопроса.
Кто напал на Украину в 5 утра и начал без объявления войны убивать мирных граждан?
Кто начал геноцид в Буче и в других мирныз селениях?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:59
Цитата:
Зеленский.
Так кто напал 24го февраля?
Что ты юлишь то как тот немец, напавший на СССР, и сказавший ровно то же самое про то, кто сменил власть в 1917?
Он же тоже, ваш бывший президент так сказал.
Зачем ты уподобляешься Гитлеру?
Эл-починно:
А кто в конце 2013-го или начале 2014-го года сверг
А кто в конце 2013-го или начале 2014-го года сверг
Зеленский.
Так кто напал 24го февраля?
Что ты юлишь то как тот немец, напавший на СССР, и сказавший ровно то же самое про то, кто сменил власть в 1917?
Он же тоже, ваш бывший президент так сказал.
Зачем ты уподобляешься Гитлеру?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, 111, electro
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать