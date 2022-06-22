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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 194 из 195«1...192193194195»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:44
#2896
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Цитата:
Эл-починно:
А ты как бы отреагировал, если бы тебя соседи 8-мь лет досаждали?

Кого Украина или кому досаждала?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
857
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:44
#2897
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Начинаю
8 лет Донбасс
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:47
#2898
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Цитата:
Эл-починно:
А то что

Просто не хотелось бы, чтобы теперь еще и ты начал жаловаться под этим ником еще полгода напропалую с неземляком и Доном..
Кто больше..
От того чем больше дискутируешь со мной, заметь сам, больше жалуешься.
Больше болеешь всякими отклонениями так сказать, потом выпиваешь и опять жалуешься .
Мне бы этого что с тобой происходит, не хотелось бы..
Успокойся.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
156
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:47
#2899
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Цитата:
111:
Кого Украина или кому досаждала?

Донбассу. Кстати некоторые не совсем верно трактуют события тех времён. Начал всю эту кутерьму не Порошенко, а тогда ещё ИО президента Турчинов.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:47
#2900
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Цитата:
electro:
Начинаю 8 лет Донбасс

Что начинаешь?
Донбасс и что?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:48
#2901
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Цитата:
Эл-починно:
Донбассу. Кстати некоторые

Как это?
Донбасс это сосед твой, России, Украине?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:50
#2902
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Ну и в некоторой степени можно ставить знак равенства.
Да, смертей оккупанты пока принесли гораздо меньше, всего тысяч 20 украинцев, 300 деток уничтожено.
Но пока все подсчитают..
Там остановились на 239 по моему..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
857
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:51
#2903
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111, очень хочу пожелать тебе здоровья, чтобы дожить до восстановления справедливости и нашей победы.
Ахмат сила...
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
156
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:51
#2904
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Цитата:
111:
Больше болеешь всякими отклонениями так сказать, потом выпиваешь и опять жалуешься .

Более подробного резюме не от кого больше тут не встречал :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:53
#2905
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Цитата:
Эл-починно:
Кстати некоторые не совсем верно трактуют события тех времён

Как правильно и как неправильно?
Кстати, 24го февраля кто напал на Украину?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
156
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:55
#2906
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Цитата:
111:
Как это? Донбасс это сосед твой, России, Украине?

Это самопровозглашённые независимые регионы, которых 8-мь лет, только за то, что они не хотели стать и прогнутся под нацистов, бомбили. Сегодня признаны Россией.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:55
#2907
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Цитата:
electro:
111, очень хочу пожелать тебе здоровья

Так кто напал на Украину в 5 утра 24го февраля?
Может Токаев или президент Мумба Юмба?
Кто убил десятки тысяч мирных людей в Украине?
И кто убивает сейчас?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
156
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:57
#2908
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Цитата:
111:
Как правильно и как неправильно? Кстати, 24го февраля кто напал на Украину?

А кто в конце 2013-го или начале 2014-го года сверг легитимно избранную власть?
//Смена власти на Украине в феврале 2014 года — процесс отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича, создания нового парламентского большинства в Верховной раде и формирования нового правительства Украины (конец февраля 2014 года).//

[Исправлено: Эл-починно, 22.06.2022 - 23:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:57
#2909
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Цитата:
Эл-починно:
Это самопровозглашённые независимые регионы

Ты понял что сказал или нет?
Посмотри на карту и не уводи вопроса.
Кто напал на Украину в 5 утра и начал без объявления войны убивать мирных граждан?
Кто начал геноцид в Буче и в других мирныз селениях?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 23:59
#2910
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Цитата:
Эл-починно:
А кто в конце 2013-го или начале 2014-го года сверг

Зеленский.
Так кто напал 24го февраля?
Что ты юлишь то как тот немец, напавший на СССР, и сказавший ровно то же самое про то, кто сменил власть в 1917?
Он же тоже, ваш бывший президент так сказал.
Зачем ты уподобляешься Гитлеру?
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