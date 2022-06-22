Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...

Отправлено: - 15:25

Выгнать Асхата с работы - и никаких проблем: чем шнырять по сортирам и школьным забегаловкам втюривая ученикам ПРОСТУЮ воду из-под крана за 370 тенге, лучше пусть сидит дома без зарплаты и выходного пособия, как и все его коллеги.



Вообще стране не везёт с министрами просвещения: - один ВСЕ деньги переводил в назарбаевские школы и вывел их из под контроля МОН, сделав их государством в государстве, при этом сам сел в денежное кресло председателя МНОГОМИЛЛИАРДНОГО фонда Назарбаева.; этот даже то что ПОЛОЖЕНО по бюджету не смог правильно организовать.