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≡  "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским учителям задолжали 30 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44520
"Это не просто позор, а диверсия": казахстанским учителям задолжали 30 млрд тенге
Отправлено: 22.06.22 - 14:46
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На заседании мажилиса депутат Юлия Кучинская сообщила, что в парламент поступает множество обращений от учителей с просьбами помочь в выплате долгов по зарплате, отпускных и оздоровительных пособий.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2600
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 14:46
#1
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на никому не нужный референдум деньги ушли. А учителя народ подневольный, подождут с деньгами.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3176
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 15:25
#2
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Выгнать Асхата с работы - и никаких проблем: чем шнырять по сортирам и школьным забегаловкам втюривая ученикам ПРОСТУЮ воду из-под крана за 370 тенге, лучше пусть сидит дома без зарплаты и выходного пособия, как и все его коллеги.

Вообще стране не везёт с министрами просвещения: - один ВСЕ деньги переводил в назарбаевские школы и вывел их из под контроля МОН, сделав их государством в государстве, при этом сам сел в денежное кресло председателя МНОГОМИЛЛИАРДНОГО фонда Назарбаева.; этот даже то что ПОЛОЖЕНО по бюджету не смог правильно организовать.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
815
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 15:42
#3
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хах, как выписывать себе премии в декабре (или когда там) - так пожалуйста, как простым учителям выплатить - денег нет. Но вы держитесь)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14756
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 21:00
#4
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"Это дискредитация поручений главы государств"

Хех..
По привычке прочитал Дискредитация советской армии..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5352
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 21:34
#5
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В стране орудует банда враги народа, всех выявить и расстрелять!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
147
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 22:02
#6
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Не всё так сказочно в королевстве, как хотелось бы королю. И что интересно, обещали ведь жизнь как в арабских эмиратах, в начале пути. :lol: Кто следующие, медики?
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