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≡ Мажилисмен Аманжан Жамалов предложил разделить 100 млрд...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44520
Мажилисмен Аманжан Жамалов предложил разделить 100 млрд...
Отправлено: 22.06.22 - 21:52
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Мажилисмен Аманжан Жамалов предложил разделить 100 млрд тенге, выделенные на сдерживание роста цен на продукты, между малоимущими казахстанцами, которых в стране около миллиона. Поддерживаете ли вы это предложение?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
851
Re: Мажилисмен Аманжан Жамалов предложил разделить 100 млрд...
Отправлено: 22.06.22 - 21:52
#1
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чтобы разделить 100 миллиардов на малоимущих, нужно затратить 100 миллиардов на разделяющих.
На оплату труда, как на референдуме.
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