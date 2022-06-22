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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 500 из 501«1...498499500501»
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 12:42
#7486
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Цитата:
drakon:
Всё это время, комп. был - отключен..


так как ты в нескольких соцсетях сидишь,
для тебя это было конечно не очень хорошо.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 15:16
#7487
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похоже до сих пор не включил,
три часа прошло-тишина.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 15:16
#7488
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или выходной сегодня у тебя?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25044
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:10
#7489
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Цитата:
alex_60:
или выходной сегодня у тебя?

В больницу - ездил, к геникологу... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:20
#7490
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Цитата:
drakon:
В больницу - ездил, к геникологу..


важное дело.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:23
#7491
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Цитата:
drakon:
- ездил,


дорогое удовольствие сейчас у вас- ездить.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25044
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:33
#7492
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Цитата:
alex_60:
важное дело.

Барбару - возил... :lol: :-x
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25044
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:36
#7493
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Цитата:
alex_60:
дорогое удовольствие сейчас у вас- ездить.

12 кмю, получился круг.
Ткперь только, 5 июля,
поеду опять... :lol: :-x
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:40
#7494
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Цитата:
drakon:
Барбару - возил...


аааа...
так бы сразу и сказал.

[Исправлено: alex_60, 22.06.2022 - 19:00]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25044
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 18:28
#7495
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Цитата:
alex_60:
так бы сразу и сказад.

А ты, что - подумал?... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 19:02
#7496
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Цитата:
drakon:
А ты, что - подумал?..


Ну всякое.
Может на подработку.
Сторожем.
Или ассистентом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 20:05
#7497
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Цитата:
alex_60:

Куда пропали?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25044
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 20:09
#7498
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Цитата:
maxsaf:
Куда пропали?

Наверное, 30 набрал... :oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 20:30
#7499
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Цитата:
drakon:
Наверное, 30 набрал...

Я посчитал, пока 19-ть только выходит. ;-) 30.04.2022-го последнее нарушение. 8-) А не, даже 24.05.2022 последнее только. Но всё равно в двадцатке комментариев. Так что ещё 11 или 12 нужно, как минимум. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 22.06.2022 - 20:33]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 20:31
#7500
Комментарий проходит проверку.
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