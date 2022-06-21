Re: Подарили квартиру, машину и гастроли на будущее - Как...

Отправлено: - 23:26

От всей души желаю театру и его актерам аншлагов, оваций и любви!

Всем актерам театра долгих лет жизни и творческих успехов.

В эту юбилейную дату, хочется также вспомнить тех актеров, кого уже нет рядом с нами, Бобровых Николая Васильевича и Тамару Федоровну, мы будем помнить вас!