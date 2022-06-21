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≡ Подарили квартиру, машину и гастроли на будущее - Как отметили 100-летний юбилей в русском драматическом театре в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44519
Подарили квартиру, машину и гастроли на будущее - Как отметили 100-летний юбилей в русском драматическом театре в Костанае
Отправлено: 21.06.22 - 23:26
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Концерт в честь 100-летнего юбилея русского драматического театра состоялся сегодня, 21 июня. Мероприятие длилось почти три часа, большую часть времени потратили на награждение персонала и сотрудников театра. Как и положено на юбилей, гости дарили подарки коллективу театра.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1308
Re: Подарили квартиру, машину и гастроли на будущее - Как...
Отправлено: 21.06.22 - 23:26
#1
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От всей души желаю театру и его актерам аншлагов, оваций и любви!
Всем актерам театра долгих лет жизни и творческих успехов.
В эту юбилейную дату, хочется также вспомнить тех актеров, кого уже нет рядом с нами, Бобровых Николая Васильевича и Тамару Федоровну, мы будем помнить вас!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12686
Re: Подарили квартиру, машину и гастроли на будущее - Как...
Отправлено: 22.06.22 - 11:28
#2
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Цитата:
Областной маслихат на юбилей подарил коллективу 4 путёвки в Сосновый бор.

А лучшего им и не надо)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5562
Re: Подарили квартиру, машину и гастроли на будущее - Как...
Отправлено: 22.06.22 - 17:41
#3
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Цитата:
abaika95:
А лучшего им и не надо))

----Что же так грубо ??
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