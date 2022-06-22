Отправлено: - 13:26

lavprof:

запиши ему видео в инсту, зачем здесь то обращаться? Он НГ не читает)

Цитата:Когда надо, он везде прочитает.Пусть это будет написано в самой маленькой газете или СМИ, пусть знает, что народ Казахстана состоит из обычных людей и что они думают о Кадырове..Пусть пишут все и в любых газетах.