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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 12:07
#2866
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Цитата:
111:
и нечего катить на него бочку Рамзан!

запиши ему видео в инсту, зачем здесь то обращаться? Он НГ не читает)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:10
#2867
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Что то пришло..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:11
#2868
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Сковородка с Кореи..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:12
#2869
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Такая вот небольшая

картинка ссылка html

[Исправлено: 111, 22.06.2022 - 13:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:14
#2870
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Цитата:
ACROS:
эти заявление были ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подготовлены, как с России,

Даже если..
С Китаем говорят 100 процентов, но с Россией непонятно.
По моему с Путиным так говорить, просто дерзость..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:17
#2871
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Цитата:
ACROS:
Тем более в устах руководителя НАТО норвежца Столтенберга,

Те попадают..
Но Зю правильно думаю делает, что идет до конца, потом то Путин обязательно нападет опять, планы у него никуда не денутся.
Заключат перемирие, миллионы беженцев не вернутся, инвестиций не будет, потому что все будут ждать опять войну.
Разве это жизнь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:26
#2872
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Цитата:
lavprof:
запиши ему видео в инсту, зачем здесь то обращаться? Он НГ не читает)

Когда надо, он везде прочитает.
Пусть это будет написано в самой маленькой газете или СМИ, пусть знает, что народ Казахстана состоит из обычных людей и что они думают о Кадырове..
Пусть пишут все и в любых газетах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:47
#2873
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О как..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:54
#2874
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Сегодня что то никто не вспоминает, что гитлеровцы как и Путин, когда то напали на СССР так же вероломно под утро, пока все спали.
Как в Украине..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 14:12
#2875
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Цитата:
111:
Когда надо, он везде прочитает.

боишься, что извинения после записывать придется?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 14:14
#2876
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Цитата:
lavprof:
боишься, что извинения после записывать придется

Тебе?
Нет, не боюсь..
Ты тоже в прокуратуру как не земляк бегаешь что ли?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 15:31
#2877
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Цитата:
111:
Тебе?

мне то зачем?) речь про Рамзана и твое обращение к нему)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 17:05
#2878
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Цитата:
lavprof:
речь про Рамзана и твое обращение

Хех..
Я тут и про Токаева писал и про колбасу, и к Назарбаеву, теперь мне надо ко всем лично летать и им лично говорить, вплоть до хозяина колбасы или птицеферм, а не писать на форуме?
Ну давай закроем форум, и будем если тема будет какая, например про акима, не тут писать, а бегать в акимат и пытаться там найти его и прямо в глаза что то говорить?
И так по каждой теме..
А что, идея..
Тебе календарик..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 17:29
#2879
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 17:31
#2880
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Цитата:
111:
Сегодня что то никто не вспоминает, что гитлеровцы как и Путин, когда то напали на СССР

----Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
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