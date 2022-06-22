ACROS: Тем более в устах руководителя НАТО норвежца Столтенберга,
Те попадают.. Но Зю правильно думаю делает, что идет до конца, потом то Путин обязательно нападет опять, планы у него никуда не денутся. Заключат перемирие, миллионы беженцев не вернутся, инвестиций не будет, потому что все будут ждать опять войну. Разве это жизнь..
lavprof: запиши ему видео в инсту, зачем здесь то обращаться? Он НГ не читает)
Когда надо, он везде прочитает. Пусть это будет написано в самой маленькой газете или СМИ, пусть знает, что народ Казахстана состоит из обычных людей и что они думают о Кадырове.. Пусть пишут все и в любых газетах.
Хех.. Я тут и про Токаева писал и про колбасу, и к Назарбаеву, теперь мне надо ко всем лично летать и им лично говорить, вплоть до хозяина колбасы или птицеферм, а не писать на форуме? Ну давай закроем форум, и будем если тема будет какая, например про акима, не тут писать, а бегать в акимат и пытаться там найти его и прямо в глаза что то говорить? И так по каждой теме.. А что, идея.. Тебе календарик..
111: Сегодня что то никто не вспоминает, что гитлеровцы как и Путин, когда то напали на СССР
----Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
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