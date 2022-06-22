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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 500 из 500«1...498499500
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 12:42
#7486
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Цитата:
drakon:
Всё это время, комп. был - отключен..


так как ты в нескольких соцсетях сидишь,
для тебя это было конечно не очень хорошо.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 15:16
#7487
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похоже до сих пор не включил,
три часа прошло-тишина.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 15:16
#7488
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или выходной сегодня у тебя?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25042
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:10
#7489
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Цитата:
alex_60:
или выходной сегодня у тебя?

В больницу - ездил, к геникологу... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:20
#7490
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Цитата:
drakon:
В больницу - ездил, к геникологу..


важное дело.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:23
#7491
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Цитата:
drakon:
- ездил,


дорогое удовольствие сейчас у вас- ездить.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25042
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:33
#7492
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Цитата:
alex_60:
важное дело.

Барбару - возил... :lol: :-x
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25042
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:36
#7493
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Цитата:
alex_60:
дорогое удовольствие сейчас у вас- ездить.

12 кмю, получился круг.
Ткперь только, 5 июля,
поеду опять... :lol: :-x
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.06.22 - 16:40
#7494
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Цитата:
drakon:
Барбару - возил...


аааа...
так бы сразу и сказад.
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