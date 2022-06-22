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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 70 из 70«1...686970
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 09:01
#1036
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, успел хаты в Челябинске купить?

Ему сейчас надо скидывать ту что в 14-м купил))). В наваре будет большом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 11:10
#1037
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Цитата:
Маркс: Ну что же вы такой непонятливый, мягко говоря? Ну есть же такое выражение, что "готов сотрудничать даже с чёртом лысым". Или "готов идти хоть к черту на рога". Эти выражения лишь означают, что человек согласен пойти на крайние меры ради достижения своих целей
Неа)) В теме товарища Денисова это уже не работает)) Потому я так настырно и просил его пояснить за свою фразу) потомучто всем журналистам,юристам и публичным лицам известно любое сказанное тобой слово работает против тебя.Он решил пояснить)И мог просто извинится и сказать что сглупил и вместо устоявшегося выражения о "черте" зачем-то задел табуированую для нашего народа тему сотрудничества с фашизмом)) Но нет он вместо разъяснения выдал путающиеся показания того что Цитата:
Тимур Гафуров: Я не состою ни в одной партии и никуда не собираюсь вступать, но мне хорошо известно, что политические партии РК стремятся поднимать социальные темы, исходя из уставных задач и стремясь привлечь как можно больше электората. Последний и делает свой выбор в избирательной кампании. Я никогда не отказываюсь от предложений участвовать в круглых столах партий НПК, «Ак жол», «Нур Отан» (Атамекен), «Ауыл», ОСДП, т. е. тех, кто обозначает свое присутствие на политическом поле страны. И для этого вовсе не обязательно быть членом какой-то партии.
Из всего сказанного можно сделать вывод что товарищ Денисов не для "остроты" сказал фразу про фашизм,он реально готов сотрудничать с фашистами ради блага народного,причем заметьте именно с фашистами!! Это по мне полный провал публичной дейтельность товарища Денисова за последние года
В Европе он бы уже во всех газетах пытался извинится за такую фразу но у нас он просто нахамил читателю и думает что все осталось как ни в чем не бывало)) Новый Казахстан? Тогда почему штатные лидеры мнений старые? Гнать в шею наверно уже надо)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 11:11
#1038
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Цитата:
Victor Yang:
Ему сейчас надо скидывать ту что в 14-м купил))). В наваре будет большом

Зачем?
Мне платят в рублях
Я сейчас в наваре и так и так))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 11:14
#1039
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Цитата:
maxsaf:
оккупанты едут, готовь хлеб-соль, хаты готовь

Интересно их будут выгонять из очередей или бить в маршрутках за разговоры по телефону?)
Ну мало ли в России вон бьют понаехавших) традиции надо перенимать?)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 11:18
#1040
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Цитата:
abaika95:
Ну мало ли в России вон бьют понаехавших

Это сколько избитых должно быть на пути? Ни одного не встречал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 11:22
#1041
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Цитата:
maxsaf: Теперь жду от Аркадия Семеновича развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий
Ему что придется писать о самом себе?)) Цитата:
Эл-починно: Марик как всегда не читатель. Марик писатель. Цитата: Тимур Гафуров: Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
На сайте отвечать не будет но всеровно ответил послав комментарий через редакцию Эка кокетка)) Цитата:
Эл-починно: да сколько же можно об одном и том же?
Ради правды времени не жалко) Раз у нас есть публичная личность которая с вершин НГ может учить нас как надо родину любить и парады проводить так почему аудитория не может покидать в эту личность помидорами за морализаторство? Раз назвался лидером мнений-терпи мнение тебе оппозиционное а то у нас демократы привыкли что демократия это власть демократов и критиковать их табу)) (сейчас где то просьезиться один Маркс)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 11:24
#1042
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Цитата:
Victor Yang:
Это сколько избитых должно быть на пути? Ни одного не встречал.

Если ты чего-то не видишь лично не обозначает что этого нет)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3054
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 15:45
#1043
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Цитата:
maxsaf:
Не знал, что вы на стороне головорезов в этом вопросе


Вовсе нет!
Ни на той, ни на этой стороне.
Просто к вопросу о цивилизации: ЧТО ЭТО на современном этапе развития землян?
Цивилизованно, не цивилизованно смеяться над религиозными верующими, коих не миллиона даже, а миллиарды, и их кумирами? При этом зная, что им присущ фанатизм
Ну, резать головы, конечно, дикость
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