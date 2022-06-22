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≡ В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на продукты и предлагают своё решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44519
В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на продукты и предлагают своё решение
Отправлено: 22.06.22 - 10:02
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Национальная палата предпринимателей "Атамекен" считает государственное регулирование цен на социально значимые продукты неэффективным и предлагает найти другой подход к решению проблемы. Текущая система сдерживания цен приводит к ухудшению качества товаров, отмечают в НПП.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5350
Re: В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на...
Отправлено: 22.06.22 - 10:02
#1
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сахар-песок белый – 289 тенге за килограмм
Хотим много сахара, каждой старушке по мешку, никогда не думал мерить благополучие наличием сахара.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8720
Re: В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на...
Отправлено: 22.06.22 - 10:29
#2
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Повысьте порог по НДС для тех кто на упрощёнке.
Никто не будет эти социальные товары гонять почти по себестоимости,рискуя в любой момент вылететь на НДС.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3175
Re: В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на...
Отправлено: 22.06.22 - 10:46
#3
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Цитата:
Добринцофф:
вылететь на НДС.


Всегда это говорю, работникам УГД: - цены растут КАЖДЫЙ месяц и при неизменном количестве проданного товара в месяц, суммарность его меняется в большую сторону, а порог НДС - постоянный, потому что МРП - тоже постоянный.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8720
В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на продукты и предлагают своё решение
Отправлено: 22.06.22 - 11:06
#4
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Цитата:
ACROS:
Всегда это говорю, работникам УГД: - цены растут КАЖДЫЙ месяц и при неизменном количестве проданного товара в месяц, суммарность его меняется в большую сторону, а порог НДС - постоянный, потому что МРП - тоже постоянный.

Да ладно бы постоянный ,при беспрецендентном росте цен ,они ещё умудрились понизить порог по НДС.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
834
Re: В Атамекене считают неэффективным госрегулирование цен на...
Отправлено: 22.06.22 - 14:54
#5
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Цитата:
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" считает Источник:


Атамекен! Вы можете мне ответить на один вопрос? Почему сельхозпродукция с юга дешевле на порядок чем местная?
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