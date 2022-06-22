Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...

Отправлено: - 14:57

Не,ну а что не так? В магазинах сахара нет, а на рынках стоят мешки по 20 тыс. Торгаши на рынках что получают сахар из стабфонда? Рынок порешал? Тупо идёт перепродажа. Так и вспоминается частушка времён перестройки: " Передайте Горбачу-нам и тридцать по плечу!" Нет возможности насытить рынок-вводите талоны на гарантированное отоваривание.