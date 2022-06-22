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≡  "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским учителям задолжали 30 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44519
"Это не просто позор, а диверсия": казахстанским учителям задолжали 30 млрд тенге
Отправлено: 22.06.22 - 14:46
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На заседании мажилиса депутат Юлия Кучинская сообщила, что в парламент поступает множество обращений от учителей с просьбами помочь в выплате долгов по зарплате, отпускных и оздоровительных пособий.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2600
Re: "Это не просто позор, а диверсия": казахстанским...
Отправлено: 22.06.22 - 14:46
#1
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на никому не нужный референдум деньги ушли. А учителя народ подневольный, подождут с деньгами.
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