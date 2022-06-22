Прогноз на 5 дней
ясно+26°C
  • 750 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • З, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44519
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат
Отправлено: 22.06.22 - 14:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев предупредил, что сахар с начала года подорожал на 61 процент и дальнейший рост цен может спровоцировать большой всплеск недовольства среди населения.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
125
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 14:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кантар был, теперь будет революция канта, не философа, а сахара)))
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
834
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 14:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства - депутат Источник:


Полная ерунда! Меньше будут гнать самогон.
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
36
Re: Рост цен на сахар может вызвать всплеск недовольства -...
Отправлено: 22.06.22 - 14:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не,ну а что не так? В магазинах сахара нет, а на рынках стоят мешки по 20 тыс. Торгаши на рынках что получают сахар из стабфонда? Рынок порешал? Тупо идёт перепродажа. Так и вспоминается частушка времён перестройки: " Передайте Горбачу-нам и тридцать по плечу!" Нет возможности насытить рынок-вводите талоны на гарантированное отоваривание.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS