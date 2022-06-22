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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 192 из 192«1...190191192
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Куратор темы: 111
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
811
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 12:07
#2866
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Цитата:
111:
и нечего катить на него бочку Рамзан!

запиши ему видео в инсту, зачем здесь то обращаться? Он НГ не читает)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14745
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:10
#2867
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Что то пришло..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14745
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:11
#2868
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Сковородка с Кореи..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14745
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:12
#2869
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Такая вот небольшая

картинка ссылка html

[Исправлено: 111, 22.06.2022 - 13:13]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14745
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:14
#2870
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Цитата:
ACROS:
эти заявление были ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подготовлены, как с России,

Даже если..
С Китаем говорят 100 процентов, но с Россией непонятно.
По моему с Путиным так говорить, просто дерзость..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14745
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 13:17
#2871
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Цитата:
ACROS:
Тем более в устах руководителя НАТО норвежца Столтенберга,

Те попадают..
Но Зю правильно думаю делает, что идет до конца, потом то Путин обязательно нападет опять, планы у него никуда не денутся.
Заключат перемирие, миллионы беженцев не вернутся, инвестиций не будет, потому что все будут ждать опять войну.
Разве это жизнь..
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Страница 192 из 192«1...190191192
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