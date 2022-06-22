Отправлено: - 13:17

ACROS:

Тем более в устах руководителя НАТО норвежца Столтенберга,

Цитата:Те попадают..Но Зю правильно думаю делает, что идет до конца, потом то Путин обязательно нападет опять, планы у него никуда не денутся.Заключат перемирие, миллионы беженцев не вернутся, инвестиций не будет, потому что все будут ждать опять войну.Разве это жизнь..