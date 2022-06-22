Отправлено: - 12:56

рихард:

шлепки на голую ногу

Цитата:ну вообще как бы это нормально. Сандалии, шлепки, босоножки - носки/гольфы под них как то не предусмотрены))) Их носят на "голую" ногу. И да - придется следить за "красотой" пальцев и пяток.))) НУ а кому легко? Хотя в прошлом году, как отмечают модные сайты, носки в шлепках - тренд сезона.