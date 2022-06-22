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Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44517
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 11:20
Нарушитель был задержан 21 июня в Рудном. Сумма штрафов за нарушения составила более 2 млн тенге. Об этом сообщил начальник отдела административной практики ДП Костанайской области Серик АБДИКАЛИКОВ.
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Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:20
зачем замазали? город должен знать своих "героев"
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 338
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:24
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги. И как правило полуадекваты. Вот тут живой пример.
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 11:30
Цитата:
предлагаю надеть носочки под шлёпки, обтягивающие шортики и побрить ноги таким персонажам
рихард:
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги.
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги.
предлагаю надеть носочки под шлёпки, обтягивающие шортики и побрить ноги таким персонажам
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11245
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 11:35
Шорты ваще огонь) как люди такое носят, непонятно. Я даже на диване в таких не валяюсь, стыдно одеть . Тем более он молодой парень.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 981
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:38
Цитата:
как то душно
рихард:
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги. И как правило полуадекваты. Вот тут живой пример.
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги. И как правило полуадекваты. Вот тут живой пример.
как то душно
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1003
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:44
Очередной джигит на РОС учете.. Когда уже они вымрут как динозавры?
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:19
Цитата:
хм, это что, мне теперь летом шлепанцы на босу ногу надеть нельзя? Или шорты/бриджи не носить, или же ноги брить?)) однако, здравствуйте...
рихард:
шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги
шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги
хм, это что, мне теперь летом шлепанцы на босу ногу надеть нельзя? Или шорты/бриджи не носить, или же ноги брить?)) однако, здравствуйте...
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:22
по теме - "С начала года было наложено более 42 тысяч административных штрафов на сумму более 265 млн тенге" - еще минимум столько же было незамечено, и столько же прошло мимо фиксации)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15349
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 12:25
Цитата:
Они только самовыпилиться могут. Если попытался на...обмануть государство и пролезть без мыла - он и на дорогах такую же дичь творить будет.
Сабыр:
Когда уже они вымрут как динозавры?
Когда уже они вымрут как динозавры?
Они только самовыпилиться могут. Если попытался на...обмануть государство и пролезть без мыла - он и на дорогах такую же дичь творить будет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4804
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:56
Цитата:
ну вообще как бы это нормально. Сандалии, шлепки, босоножки - носки/гольфы под них как то не предусмотрены))) Их носят на "голую" ногу. И да - придется следить за "красотой" пальцев и пяток.))) НУ а кому легко? Хотя в прошлом году, как отмечают модные сайты, носки в шлепках - тренд сезона.
рихард:
шлепки на голую ногу
шлепки на голую ногу
ну вообще как бы это нормально. Сандалии, шлепки, босоножки - носки/гольфы под них как то не предусмотрены))) Их носят на "голую" ногу. И да - придется следить за "красотой" пальцев и пяток.))) НУ а кому легко? Хотя в прошлом году, как отмечают модные сайты, носки в шлепках - тренд сезона.
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:59
Цитата:
а с шортами как?)
Алиса:
ну вообще как бы это нормально
ну вообще как бы это нормально
а с шортами как?)
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