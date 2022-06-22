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≡ Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44517
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 11:20
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Нарушитель был задержан 21 июня в Рудном. Сумма штрафов за нарушения составила более 2 млн тенге. Об этом сообщил начальник отдела административной практики ДП Костанайской области Серик АБДИКАЛИКОВ.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1434
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:20
#1
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зачем замазали? город должен знать своих "героев"
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
338
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:24
#2
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меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги. И как правило полуадекваты. Вот тут живой пример.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1434
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 11:30
#3
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Цитата:
рихард:
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги.


предлагаю надеть носочки под шлёпки, обтягивающие шортики и побрить ноги таким персонажам :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11245
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 11:35
#4
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Шорты ваще огонь) как люди такое носят, непонятно. Я даже на диване в таких не валяюсь, стыдно одеть . Тем более он молодой парень. :lol:
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
981
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:38
#5
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Цитата:
рихард:
меня всегда раздражали шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги. И как правило полуадекваты. Вот тут живой пример.



как то душно
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1003
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 11:44
#6
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Очередной джигит на РОС учете.. Когда уже они вымрут как динозавры?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
811
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:19
#7
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Цитата:
рихард:
шлепки на голую ногу, короткие штаны или труселя до колен, оголяющие волосатые ноги

хм, это что, мне теперь летом шлепанцы на босу ногу надеть нельзя? Или шорты/бриджи не носить, или же ноги брить?)) однако, здравствуйте...
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
811
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:22
#8
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по теме - "С начала года было наложено более 42 тысяч административных штрафов на сумму более 265 млн тенге" - еще минимум столько же было незамечено, и столько же прошло мимо фиксации)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15349
Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД водитель из Костанайской области
Отправлено: 22.06.22 - 12:25
#9
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Цитата:
Сабыр:
Когда уже они вымрут как динозавры?

Они только самовыпилиться могут. Если попытался на...обмануть государство и пролезть без мыла - он и на дорогах такую же дичь творить будет.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4804
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:56
#10
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Цитата:
рихард:
шлепки на голую ногу

ну вообще как бы это нормально. Сандалии, шлепки, босоножки - носки/гольфы под них как то не предусмотрены))) Их носят на "голую" ногу. И да - придется следить за "красотой" пальцев и пяток.))) НУ а кому легко? Хотя в прошлом году, как отмечают модные сайты, носки в шлепках - тренд сезона.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
811
Re: Штрафы на 2 млн тенге: 85 раз за месяц нарушил правила ПДД...
Отправлено: 22.06.22 - 12:59
#11
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Цитата:
Алиса:
ну вообще как бы это нормально

а с шортами как?)
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