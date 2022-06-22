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Маркс: Ну что же вы такой непонятливый, мягко говоря? Ну есть же такое выражение, что "готов сотрудничать даже с чёртом лысым". Или "готов идти хоть к черту на рога". Эти выражения лишь означают, что человек согласен пойти на крайние меры ради достижения своих целей

Тимур Гафуров: Я не состою ни в одной партии и никуда не собираюсь вступать, но мне хорошо известно, что политические партии РК стремятся поднимать социальные темы, исходя из уставных задач и стремясь привлечь как можно больше электората. Последний и делает свой выбор в избирательной кампании. Я никогда не отказываюсь от предложений участвовать в круглых столах партий НПК, «Ак жол», «Нур Отан» (Атамекен), «Ауыл», ОСДП, т. е. тех, кто обозначает свое присутствие на политическом поле страны. И для этого вовсе не обязательно быть членом какой-то партии.

Цитата:Неа)) В теме товарища Денисова это уже не работает)) Потому я так настырно и просил его пояснить за свою фразу) потомучто всем журналистам,юристам и публичным лицам известно любое сказанное тобой слово работает против тебя.Он решил пояснить)И мог просто извинится и сказать что сглупил и вместо устоявшегося выражения о "черте" зачем-то задел табуированую для нашего народа тему сотрудничества с фашизмом)) Но нет он вместо разъяснения выдал путающиеся показания того что Цитата:Из всего сказанного можно сделать вывод что товарищ Денисов не для "остроты" сказал фразу про фашизм,он реально готов сотрудничать с фашистами ради блага народного,причем заметьте именно с фашистами!! Это по мне полный провал публичной дейтельность товарища Денисова за последние годаВ Европе он бы уже во всех газетах пытался извинится за такую фразу но у нас он просто нахамил читателю и думает что все осталось как ни в чем не бывало)) Новый Казахстан? Тогда почему штатные лидеры мнений старые? Гнать в шею наверно уже надо)