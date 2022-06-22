Отправлено: - 11:06

ACROS:

Всегда это говорю, работникам УГД: - цены растут КАЖДЫЙ месяц и при неизменном количестве проданного товара в месяц, суммарность его меняется в большую сторону, а порог НДС - постоянный, потому что МРП - тоже постоянный.

Цитата:Да ладно бы постоянный ,при беспрецендентном росте цен ,они ещё умудрились понизить порог по НДС.