Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44513
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
Читать новость
Читать новость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 20:20
Цитата:
Примерно о том же и я сказал, просто вашего сообщения не было пока я печатал свое))
Маркс:
Эти выражения лишь означают, что человек согласен пойти на крайние меры ради достижения своих целей.
Эти выражения лишь означают, что человек согласен пойти на крайние меры ради достижения своих целей.
Примерно о том же и я сказал, просто вашего сообщения не было пока я печатал свое))
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 20:32
Цитата:
Теперь жду от Аркадия Семеновича развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий
Тимур Гафуров:
зато появились мусорщики, которые не озабочены соображениями такта, взаимоуважения, порядочности. У них главная задача - загадить эфир, обсуждение наших проблем перевести на Россию, не особенно выбирая выражения. Их излюбленный прием - вырвать из контекста фразу или даже одно слово, извратить его смысл до неузнаваемости.
зато появились мусорщики, которые не озабочены соображениями такта, взаимоуважения, порядочности. У них главная задача - загадить эфир, обсуждение наших проблем перевести на Россию, не особенно выбирая выражения. Их излюбленный прием - вырвать из контекста фразу или даже одно слово, извратить его смысл до неузнаваемости.
Теперь жду от Аркадия Семеновича развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 20:37
Цитата:
да сколько же можно об одном и том же?
maxsaf:
развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий
развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий
да сколько же можно об одном и том же?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1356
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 21:09
Уважаемые пользователи. У вас были вопросы к Аркадию Денисову, редакция опубликовала ответ. Далее обсуждение личности автора будет удалять, как отклонение от темы ветки.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14740
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 21:59
Цитата:
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Ну дабы не нарушать правила в этой теме или других?
Меня например ваш ответ не устроил совсем, стало на много непонятнее, кто же у нас автор хороших строк, текстов, мнений и на какой он стороне?
Был бы весьма признателен.
Да, наверное надо у автора разрешение спросить, даст ли он его..
Тимур Гафуров:
Сегодня Аркадий Семенович Денисов предоставил редакции свой комментарий.
Сегодня Аркадий Семенович Денисов предоставил редакции свой комментарий.
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Ну дабы не нарушать правила в этой теме или других?
Меня например ваш ответ не устроил совсем, стало на много непонятнее, кто же у нас автор хороших строк, текстов, мнений и на какой он стороне?
Был бы весьма признателен.
Да, наверное надо у автора разрешение спросить, даст ли он его..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:06
Цитата:
Марик как всегда не читатель. Марик писатель.
Цитата:
111:
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Марик как всегда не читатель. Марик писатель.
Цитата:
Тимур Гафуров: Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3173
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:38
Цитата:
Нехорошо, как нехорошо, Денисов, так опускаться до базарного уровня. Мелочь, конечно, но человек; вся наша жизнь, состоит из мелочей и эти мелочи выдают сущность.
В оппоненте, причём в любом, ВСЕГДА надо видеть ЧЕЛОВЕКА.
[Исправлено: ACROS, 21.06.2022 - 23:04]
Тимур Гафуров:
мог сказать только человек с психическими проблемами.
мог сказать только человек с психическими проблемами.
Нехорошо, как нехорошо, Денисов, так опускаться до базарного уровня. Мелочь, конечно, но человек; вся наша жизнь, состоит из мелочей и эти мелочи выдают сущность.
В оппоненте, причём в любом, ВСЕГДА надо видеть ЧЕЛОВЕКА.
[Исправлено: ACROS, 21.06.2022 - 23:04]
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:40
Цитата:
Киньте в меня камень, кто без греха....
ACROS:
Нехорошо, как нехорошо, Денисов, так опускаться до базарного уровня. Мелочь, конечно, но человек; вся наша жизнь, состоит из мелочей. В оппоненте, причём в любом, ВСЕГДА надо видеть ЧЕЛОВЕКА.
Нехорошо, как нехорошо, Денисов, так опускаться до базарного уровня. Мелочь, конечно, но человек; вся наша жизнь, состоит из мелочей. В оппоненте, причём в любом, ВСЕГДА надо видеть ЧЕЛОВЕКА.
Киньте в меня камень, кто без греха....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3173
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:44
Цитата:
Я кину: - без проблем !!! В голову или между ног ??
Эл-починно:
Киньте в меня камень, кто без греха....
Киньте в меня камень, кто без греха....
Я кину: - без проблем !!! В голову или между ног ??
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1356
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 22.06.22 - 08:57
Цитата:
Я по-прежнему считаю, что вопросы вам нужно задавать в редакцию газеты, где было опубликовано интервью.
Напоминаю, что отклонения от темы статьи будут удаляться.
111:
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Я по-прежнему считаю, что вопросы вам нужно задавать в редакцию газеты, где было опубликовано интервью.
Напоминаю, что отклонения от темы статьи будут удаляться.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать