Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 20:34
Цитата:
До слез
drakon:
Я в Русском магазине, беру бесплатные газеты...
Я в Русском магазине, беру бесплатные газеты...
До слез
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 20:52
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:18
Цитата:
Шлепай свои вумныемысли пока тут, во флуде
111: Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить
Шлепай свои вумныемысли пока тут, во флуде
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:21
Цитата:
Чей ответ, Денисова или главреда не устроил?
111: Меня например ваш ответ не устроил совсем, стало на много непонятнее, кто же у нас автор хороших строк, текстов, мнений и на какой он стороне?
Чей ответ, Денисова или главреда не устроил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:49
Цитата:
Если это не сарказм, то не вижу причин, что либо объяснять. Вы готовы реально кинуть в человека камень?
ПС - вы причислены к лику святых и не имеете грехов?
[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2022 - 22:55]
ACROS: Я кину: - без проблем !!! В голову или между ног ??
Если это не сарказм, то не вижу причин, что либо объяснять. Вы готовы реально кинуть в человека камень?
ПС - вы причислены к лику святых и не имеете грехов?
[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2022 - 22:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:51
Цитата:
111, оккупанты едут, готовь хлеб-соль, хаты готовь))
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена 5-километровая очередь из авто на российско-казахстанской границе. Автор ролика утверждает, что все они хотят попасть в Казахстан, передает Azattyq Rýhy.
111, оккупанты едут, готовь хлеб-соль, хаты готовь))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:56
Цитата:
Абайка, успел хаты в Челябинске купить?
Рубль продолжает стремительно расти по отношению к тенге. Об этом свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Tengrinews.kz.
По итогам завершающих торгов 21 июня средневзвешенный курс российской валюты составил 8,26 тенге.
По итогам завершающих торгов 21 июня средневзвешенный курс российской валюты составил 8,26 тенге.
Абайка, успел хаты в Челябинске купить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:58
Где Скептик? Вот она цивилизация сегодня. А не вчера.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:05
Цитата:
Про камень в бошку? )) ну это другое, понять и простить
Эл-починно:
Где Скептик? Вот она цивилизация сегодня. А не вчера.
Где Скептик? Вот она цивилизация сегодня. А не вчера.
Про камень в бошку? )) ну это другое, понять и простить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:09
Цитата:
Да это без проблем, только одни камнями готовы кидаться, другие всех несогласных идиотами называют. Деградирует форум однако.
maxsaf:
Про камень в бошку? )) ну это другое, понять и простить
Про камень в бошку? )) ну это другое, понять и простить
Да это без проблем, только одни камнями готовы кидаться, другие всех несогласных идиотами называют. Деградирует форум однако.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:15
Цитата:
Зато весело)
Эл-починно:
Деградирует форум однако.
Деградирует форум однако.
Зато весело)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25038
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:27
Цитата:
Ну и зачем, драться, за туалетную бумагу?...
Vit:
А нам бесплатные газеты каждую неделю в дверь суют
А нам бесплатные газеты каждую неделю в дверь суют
Ну и зачем, драться, за туалетную бумагу?...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14740
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:59
Цитата:
После опять жалобы в вопросах, я рекомендовал себе не травить вам опять души..
Жаловался с толстыми намеками на меня опять Дон..
Не хочется ранить его сердце..
maxsaf:
Шлепай свои вумныемысли пока тут, во флуде
Шлепай свои вумныемысли пока тут, во флуде
После опять жалобы в вопросах, я рекомендовал себе не травить вам опять души..
Жаловался с толстыми намеками на меня опять Дон..
Не хочется ранить его сердце..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 08:19
Цитата:
Он кастрюлю в кредит покупает, какие там квартиры)
maxsaf:
Абайка, успел хаты в Челябинске купить?
Абайка, успел хаты в Челябинске купить?
Он кастрюлю в кредит покупает, какие там квартиры)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 08:36
Его послушать, у него целый штат поваров, гувернантки и прочие дворецкие, надо бы пару работников у него попросить обои переклейть
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать