Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 59% влажность
  • З, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 69 из 70«1...67686970»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 20:34
#1021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я в Русском магазине, беру бесплатные газеты...

До слез :lol: :lol: :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 20:52
#1022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:18
#1023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить


Шлепай свои вумныемысли пока тут, во флуде :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:21
#1024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Меня например ваш ответ не устроил совсем, стало на много непонятнее, кто же у нас автор хороших строк, текстов, мнений и на какой он стороне?

Чей ответ, Денисова или главреда не устроил?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:49
#1025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Я кину: - без проблем !!! В голову или между ног ??

Если это не сарказм, то не вижу причин, что либо объяснять. Вы готовы реально кинуть в человека камень?
ПС - вы причислены к лику святых и не имеете грехов? :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2022 - 22:55]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:51
#1026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена 5-километровая очередь из авто на российско-казахстанской границе. Автор ролика утверждает, что все они хотят попасть в Казахстан, передает Azattyq Rýhy.

111, оккупанты едут, готовь хлеб-соль, хаты готовь))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:56
#1027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рубль продолжает стремительно расти по отношению к тенге. Об этом свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Tengrinews.kz.

По итогам завершающих торгов 21 июня средневзвешенный курс российской валюты составил 8,26 тенге.

Абайка, успел хаты в Челябинске купить? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 22:58
#1028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Скептик? Вот она цивилизация сегодня. 8-) А не вчера.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:05
#1029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Где Скептик? Вот она цивилизация сегодня. А не вчера.

Про камень в бошку? )) ну это другое, понять и простить :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
140
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:09
#1030
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Про камень в бошку? )) ну это другое, понять и простить

Да это без проблем, только одни камнями готовы кидаться, другие всех несогласных идиотами называют. Деградирует форум однако. 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:15
#1031
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Деградирует форум однако.

Зато весело)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25038
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:27
#1032
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А нам бесплатные газеты каждую неделю в дверь суют

Ну и зачем, драться, за туалетную бумагу?... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14740
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 23:59
#1033
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Шлепай свои вумныемысли пока тут, во флуде

После опять жалобы в вопросах, я рекомендовал себе не травить вам опять души..
Жаловался с толстыми намеками на меня опять Дон..
Не хочется ранить его сердце..
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 08:19
#1034
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка, успел хаты в Челябинске купить?

Он кастрюлю в кредит покупает, какие там квартиры)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.22 - 08:36
#1035
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его послушать, у него целый штат поваров, гувернантки и прочие дворецкие, надо бы пару работников у него попросить обои переклейть
Профайл Посетить вебсайт
Страница 69 из 70«1...67686970»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS