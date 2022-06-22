Вообще, чеченцы честный народ, сколько я знаю. Да, говорят там чеченские понты и тд, но все же дела чеченской молодежи не стоит путывать с чеченским народом. Побесятся и отпустит их.. По моему у каждого народа так..
По словам журналиста, он был в Грозном в день депортации в начале 90-х, накануне первой чеченской войны. «Те, кто вернулся домой, все как один, со слезами на глазах, с таким теплом, благодарностью и уважением говорили о казахах! Казахи не дали им умереть с голоду в зимней степи, сами, полуголодные, ломали последнюю лепешку пополам и давали кров ослабевшим чеченским детям в своих мазанках», — рассказал Пономарев.
Журналист также написал, что первый президент Чечни Джохар Дудаев в интервью рассказывал, что Казахстан — вторая родина чеченцев. «Родина, которая приютила, накормила, позволила этой нации спастись и выжить. У всех там есть могилы близких, а у Дудаева похоронен отец», — заявил Пономарев и попросил «освежить память Рамзану Ахматовичу».
"Очень часто недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста моих заявлений и пытаются снять все сливки "хайпа" с приставкой "заявил Кадыров". Вот и сейчас кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные. В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Но мы народ, поддерживаем политику нашего президента и нечего катить на него бочку Рамзан!
"Я очень люблю казахский народ, я очень благодарен, не только, все чеченцы, все наши предки, которых сейчас нет, всегда были благодарны, всегда молились за казахский народ", - подчеркнул Кадыров. Также он добавил, что его отец родился в Казахстане. "Я вас хочу огорчить или порадовать, я больше казах, чем вы. Мой отец родился в Казахстане, мой дедушка работал в Казахстане, дедушкин брат похоронен в Казахстане, я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил, я говорил про общую политику… Еще раз говорю: я больше казах, чем любой казах, поэтому, если нужна будет помощь Казахстану, вы увидите, что я первым встану рядом с казахским народом", - сказал глава Чечни.
И кто воюет за Россию, безработные, потерявшие надежду?
Рамиль ушел на Украину добровольцем. К выполнению задания он приступил там 27 мая, а спустя две недели — 7 июня — погиб, — рассказала Галина Праздникова. По ее словам, семья Шабуровых перебралась в село лет 15 назад, и начали строить дом. В те годы Рамиль работал в ГИБДД, но при реформировании структуры 2011 года он попал под сокращение. С тех пор мужчина много где работал: был и дальнобойщиком, а последние годы работал на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Как рассказал журналисту 116.RU друг семьи, на фоне последних санкций завод, где трудился Рамиль Шабуров, встал. И мужчина остался без работы. Тогда он решил подписать контракт и отправиться на Украину добровольцем.
— Его привезли 20 июня, а 21 числа похоронили. Жене с матерью даже опознать не дали — гроб не открыли, толком не простились, — рассказывает друг семьи.
Блин, как то подзабыл, казахские чеченцы гоняют по России, по миру, но не суются в саму Чечню.. До конца не понял ситуации, да, говорил с ними, но это как то надо бы перепроверить. Но как проверить, это надо быть чеченцем.. Как и у нас, по родовому признаку, кто то там не поймет..
Моё мнение, личное: - Токаев делает ВСЁ с поправкой на будущие свои президентские выборы, которые он ОБЯЗАН выиграть: после январских слов "..стрелять без предупреждения.." и как следствие пошатнувшего и без того слабого внутриказахстанского рейтинга, его слова, причём на родине Путина , сидя НЕБРЕЖНО , вполоборота и глядя в глаза Путину среди всего преданного путину российского олигархата: - о НЕЗАВИСИМОЙ политике Акорды и о непризнании каких то квази Луганска и Донецка, не ДНР и ЛНР, а именно так; о НЕКОРРЕКТНЫХ выпадах российских депутатов и деятелей исскуства в сторону Казахстана : все эти слова ПОДНЯЛИ его рейтинг на родине, причём и не только на родине, до НЕБЫВАЛЫХ высот.
И кроме того, я подозреваю, что раз Токаев дипломат ВЫСШЕГО уровня и эти заявление были ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подготовлены, как с России, так и с Западом: - его слова о непризнании Луганска и Донецка - могут быть некой ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ договоренностью с Путиным и с Западом: Токаев НЕ ПРИЗНАЁТ эти квазиобьединения и обьясняет причину этого мировому СООБЩЕСТВУ с точки зрения международного права, а на основе этого ПУТИН просто -напросто забирает эти ЛНР и ДНР элементарно в состав Российской Федерации, не морочась о признании или непризнании этих республик мировым сообществом.
Тем более в устах руководителя НАТО норвежца Столтенберга, предварительно звучало и звучит уже неоднократно: о каких то будущих территориальных уступках со стороны Украины в обмен на перемирие с Россией и будущее вхождение её в состав ЕС.
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