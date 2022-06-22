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Токаев все делает правильно

Цитата:Моё мнение, личное: - Токаев делает ВСЁ с поправкой на будущие свои президентские выборы, которые он ОБЯЗАН выиграть: после январских слов "..стрелять без предупреждения.." и как следствие пошатнувшего и без того слабого внутриказахстанского рейтинга, его слова, причём на родине Путина , сидя НЕБРЕЖНО , вполоборота и глядя в глаза Путину среди всего преданного путину российского олигархата: - о НЕЗАВИСИМОЙ политике Акорды и о непризнании каких то квази Луганска и Донецка, не ДНР и ЛНР, а именно так; о НЕКОРРЕКТНЫХ выпадах российских депутатов и деятелей исскуства в сторону Казахстана : все эти слова ПОДНЯЛИ его рейтинг на родине, причём и не только на родине, до НЕБЫВАЛЫХ высот.И кроме того, я подозреваю, что раз Токаев дипломат ВЫСШЕГО уровня и эти заявление были ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подготовлены, как с России, так и с Западом: - его слова о непризнании Луганска и Донецка - могут быть некой ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ договоренностью с Путиным и с Западом: Токаев НЕ ПРИЗНАЁТ эти квазиобьединения и обьясняет причину этого мировому СООБЩЕСТВУ с точки зрения международного права, а на основе этого ПУТИН просто -напросто забирает эти ЛНР и ДНР элементарно в состав Российской Федерации, не морочась о признании или непризнании этих республик мировым сообществом.Тем более в устах руководителя НАТО норвежца Столтенберга, предварительно звучало и звучит уже неоднократно: о каких то будущих территориальных уступках со стороны Украины в обмен на перемирие с Россией и будущее вхождение её в состав ЕС.