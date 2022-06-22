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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 191 из 191«1...189190191
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 02:38
#2851
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Цитата:
maxsaf:
А че за работа?

Запчасти..
Между прочим у него, а я знаю его 21 год, два сына в Чехии, двое в России от другой жены, дабы мусульманам разрешено иметь 4х женн.
Сам он в Астане со второй женой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 02:40
#2852
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Блин, забыл город на А, реки которого ведут в Каспий..
Придется обращаться к гуголу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 02:42
#2853
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Вроде как Астрахань..
Там еще он открыл две макаронные фабрики..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 02:45
#2854
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Вообще, чеченцы честный народ, сколько я знаю.
Да, говорят там чеченские понты и тд, но все же дела чеченской молодежи не стоит путывать с чеченским народом.
Побесятся и отпустит их..
По моему у каждого народа так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:04
#2855
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А это что, россияне?

По словам журналиста, он был в Грозном в день депортации в начале 90-х, накануне первой чеченской войны. «Те, кто вернулся домой, все как один, со слезами на глазах, с таким теплом, благодарностью и уважением говорили о казахах! Казахи не дали им умереть с голоду в зимней степи, сами, полуголодные, ломали последнюю лепешку пополам и давали кров ослабевшим чеченским детям в своих мазанках», — рассказал Пономарев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:05
#2856
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Еще что то..

Журналист также написал, что первый президент Чечни Джохар Дудаев в интервью рассказывал, что Казахстан — вторая родина чеченцев. «Родина, которая приютила, накормила, позволила этой нации спастись и выжить. У всех там есть могилы близких, а у Дудаева похоронен отец», — заявил Пономарев и попросил «освежить память Рамзану Ахматовичу».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:08
#2857
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"Очень часто недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста моих заявлений и пытаются снять все сливки "хайпа" с приставкой "заявил Кадыров". Вот и сейчас кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные. В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Но мы народ, поддерживаем политику нашего президента и нечего катить на него бочку Рамзан!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:10
#2858
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Пропагандисты войны..
А как их схватишь за кое какой орган, сразу причитают и вспоминают, благодаря кому живы они и их народы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:12
#2859
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"Я очень люблю казахский народ, я очень благодарен, не только, все чеченцы, все наши предки, которых сейчас нет, всегда были благодарны, всегда молились за казахский народ", - подчеркнул Кадыров.
Также он добавил, что его отец родился в Казахстане. "Я вас хочу огорчить или порадовать, я больше казах, чем вы. Мой отец родился в Казахстане, мой дедушка работал в Казахстане, дедушкин брат похоронен в Казахстане, я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил, я говорил про общую политику… Еще раз говорю: я больше казах, чем любой казах, поэтому, если нужна будет помощь Казахстану, вы увидите, что я первым встану рядом с казахским народом", - сказал глава Чечни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:14
#2860
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Так то вот..
Это для тех пропагандистов войны, что развелись тут на форуме в некотором количестве и пропагандируют за геноцид украинского народа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:21
#2861
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И кто воюет за Россию, безработные, потерявшие надежду?

Рамиль ушел на Украину добровольцем. К выполнению задания он приступил там 27 мая, а спустя две недели — 7 июня — погиб, — рассказала Галина Праздникова. По ее словам, семья Шабуровых перебралась в село лет 15 назад, и начали строить дом. В те годы Рамиль работал в ГИБДД, но при реформировании структуры 2011 года он попал под сокращение.
С тех пор мужчина много где работал: был и дальнобойщиком, а последние годы работал на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Как рассказал журналисту 116.RU друг семьи, на фоне последних санкций завод, где трудился Рамиль Шабуров, встал. И мужчина остался без работы. Тогда он решил подписать контракт и отправиться на Украину добровольцем.

— Его привезли 20 июня, а 21 числа похоронили. Жене с матерью даже опознать не дали — гроб не открыли, толком не простились, — рассказывает друг семьи.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:24
#2862
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А вот если бы сами поопагандисты, те, кто отправляет мужиков на бойню за бабло, пошли воевать?
Это касается и наших форумчан, кто за эту бойню.
Слабо?
Трусливо?

То то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 03:27
#2863
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Санкции..
Они действенны или нет?
Лишившись работы из за санкций, мужик решил подзаработать на войне и погиб..
Так санкции действуют?
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