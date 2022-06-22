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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 190 из 190«1...188189190
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:50
#2836
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Цитата:
111:

Ты же сказал что обменяли на Адама чеченца, забыл что-ли? )
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:50
#2837
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Цитата:
maxsaf:
Щас угарнул с канадца на работе, потому что он чихнул и сказал "ойбой" ))) они

У меня вылетает бисмиля..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:52
#2838
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Цитата:
maxsaf:
Ты же сказал что обменяли на Адама чеченца, забыл что-ли? )

Это российские пропагандисты сказали, или додумались, мол, на кого нацистку меняют, убившую миллион детей и их родителей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:54
#2839
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А дома то цивильней..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:55
#2840
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Цитата:
111:
У меня вылетает бисмиля..

А ты в локоть чихай, или нос рукой прикрывая, и перестанет вылетать :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:57
#2841
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А вот и мое соленье вчера или сегодня под утро..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:58
#2842
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Цитата:
111:
Это российские пропагандисты сказали,

Нафига ты повторяешь за ними, без указания источника, типа это и твое мнение тоже.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 02:02
#2843
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Цитата:
maxsaf:
А ты в локоть чихай, или нос рукой прикрывая, и перестанет вылетать

Это в крови.
Раньше в детстве, не зная совершенно традиций, проезжая мимо кладбищ, как то поиеюкладывал ральчик ко лбу и чтоб не забрали к затылку.
Позже, уже будучи взрослым, увидел у набожных казахов, даже за рулем, прикосновение двух ладоней к лицу..
Типа молитвы что ли..
Хотя всего этого в детстве, живя среди русских и будучи одним казахом в классе, этого не знал абсолютно..
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