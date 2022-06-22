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maxsaf:

А ты в локоть чихай, или нос рукой прикрывая, и перестанет вылетать

Цитата:Это в крови.Раньше в детстве, не зная совершенно традиций, проезжая мимо кладбищ, как то поиеюкладывал ральчик ко лбу и чтоб не забрали к затылку.Позже, уже будучи взрослым, увидел у набожных казахов, даже за рулем, прикосновение двух ладоней к лицу..Типа молитвы что ли..Хотя всего этого в детстве, живя среди русских и будучи одним казахом в классе, этого не знал абсолютно..