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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 189 из 190«1...187188189190»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:17
#2821
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Дома слушаешь вме через смартфон, с моим левым тугим ухом, тяжело.
А тут в автомобиле стерео, несколько колонок, лафа..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:20
#2822
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Наш старшой занял опять первое место..
Со скрипом, денег нет, заказал то что обещал за пятерки, какую то видеокарту 3060 за 250 с чем то тысяч тенге..
Как придет, отфоткаюсь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:21
#2823
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Блин, дети это такие расходы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:22
#2824
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Я еще и пообещал квартиру..
Когда окончит и не пойдет в армию..
Мда..
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:29
#2825
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Кухарка звонила..
Наверно смотрела за мной..




Я ей что то сказал, сказала заткни свой рот..
Разве можно так с драгоценным мужчиной?
Сейчас придет за мной..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:30
#2826
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Цитата:
111:
Разве можно так с драгоценным мужчиной?

По башке двинь, как тот жених :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:31
#2827
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Цитата:
Эл-починно:
смотрю нормально завёлся!

Завелся то на мужиков, на президентов)) а перепадет кухарке))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:34
#2828
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Цитата:
maxsaf:
По башке двинь, как

Мне жалко свою голову..
Что там, жених то, разбил себе?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:37
#2829
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Цитата:
111:
Мне жалко свою голову.. Что там, жених то, разбил себе?

Не, помирились ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:41
#2830
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Вон она..



Думал она меня на себе потащит..
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1
* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:43
#2831
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Цитата:
maxsaf:
Не, помирились ))

Я видел эти заголовки, но пока не читал.
Думаю там все куплено..
Ну если бы она ему изменила, и была бы не девочкой, он узнал бы гораздо позже..
А так думаю это какой то розыгрыш..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:44
#2832
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Цитата:
111:
Обменяли на какого то Адама, чеченца, гражданина Украины.. Который был там волонтером и был за Украину..

Тебе самому не показалось странным, зачем кому-то менять украинку на украинца, причем оба за Украину? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.06.2022 - 01:45]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:46
#2833
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Ни ыига себе, у нас ослаб напор воды, а значит насос выключился..
Уже почти два ночи?
Блин, время с толстяком летит незаметно..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:48
#2834
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Цитата:
maxsaf:
менять украинку на украинца, причем оба за Украину?

Это показалось странным россиянам, и я же сказал, что возможно ее обменяли на того же летчика Су-25 , которого на днях сбили под каким то там селом, Светлодарском что ли..
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maxsaf
* maxsaf
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17019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 01:49
#2835
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Щас угарнул с канадца на работе, потому что он чихнул и сказал "ойбой" ))) они часто так говорят :lol:
Точнее обой, там без первой "й" но все равно похоже на "ойбой". Не переводится )

[Исправлено: maxsaf, 22.06.2022 - 01:52]
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