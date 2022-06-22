Отправлено: - 01:44

111:

Обменяли на какого то Адама, чеченца, гражданина Украины.. Который был там волонтером и был за Украину..

[Исправлено: maxsaf, 22.06.2022 - 01:45]

Цитата:Тебе самому не показалось странным, зачем кому-то менять украинку на украинца, причем оба за Украину?