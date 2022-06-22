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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 187 из 187«1...185186187
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 00:08
#2791
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Ух ты..
Талибан тоже отказал Путину признать ДНР и К?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17009
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 00:19
#2792
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Цитата:
111:
Где безумный старик?

А кто это?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 00:20
#2793
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Хм..
Компромат - слабейшее средство для вербовки..
Не знал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 00:21
#2794
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Цитата:
maxsaf:
кто это?

Да и зачем тебе знать взрослые сказки?
Думаю без этого будешь лучше спать..
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