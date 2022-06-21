Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 748 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 186 из 187«1...184185186187»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:33
#2776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как набирают резервистов..
Так это отпад..
Как их обучают или скорее посылают..
На мясо..
Скоро надо будет посмотреть этот фильм..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:35
#2777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В плен взяли солдат, российских.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:37
#2778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не это важно, важно то, что они воровали украинскую форму, у одного уже одет один ботинок..
Фейк..

Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:37
#2779
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В плен взяли солдат, российских.

ты каким образом это определил?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:39
#2780
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой России..
Убил 30 человек ножом за раз..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:40
#2781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ты каким образом это определил?

Не я.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:42
#2782
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще на природе..

Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:44
#2783
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я вообще на природе..

Шо опять выгнали? :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:44
#2784
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российская армия выкапывает захоронения во дворах и тд, потом их сжигают или кидают в общак за Мариуполем как дохлых коров..



Ну это нелюди..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:45
#2785
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в Мариуполе не будет могил.
Все хорошо и красиво..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17009
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:46
#2786
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Разумеется.. Российские журналисты не могут говорить правды..

Кадыров опроверг этот обмен
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:48
#2787
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зеленский опчть в Листчанске..



Где безумный старик?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:49
#2788
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кадыров опроверг этот обмен

Кадыров говорит устами Аллаха..
Ему нужно Верить..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 23:52
#2789
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ташковку оккупанты скорее взяли и штурмуют белую гору, это перед Лисичанском..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14686
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.22 - 00:03
#2790
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь интервью подполковника ФСБ в отставке про Токаева..

Профайл
Страница 186 из 187«1...184185186187»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Добринцофф, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS