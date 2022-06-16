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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44512
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
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Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17002
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 20:20
#30
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Цитата:
Маркс:
Эти выражения лишь означают, что человек согласен пойти на крайние меры ради достижения своих целей.

Примерно о том же и я сказал, просто вашего сообщения не было пока я печатал свое))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17002
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 20:32
#31
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Цитата:
Тимур Гафуров:
зато появились мусорщики, которые не озабочены соображениями такта, взаимоуважения, порядочности. У них главная задача - загадить эфир, обсуждение наших проблем перевести на Россию, не особенно выбирая выражения. Их излюбленный прием - вырвать из контекста фразу или даже одно слово, извратить его смысл до неузнаваемости.

Теперь жду от Аркадия Семеновича развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
130
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 20:37
#32
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Цитата:
maxsaf:
развернутую статью на тему платного троллинга и нечестных методов ведения дискуссий

да сколько же можно об одном и том же? :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1355
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 21:09
#33
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Уважаемые пользователи. У вас были вопросы к Аркадию Денисову, редакция опубликовала ответ. Далее обсуждение личности автора будет удалять, как отклонение от темы ветки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14666
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 21:59
#34
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сегодня Аркадий Семенович Денисов предоставил редакции свой комментарий.

Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?
Ну дабы не нарушать правила в этой теме или других?
Меня например ваш ответ не устроил совсем, стало на много непонятнее, кто же у нас автор хороших строк, текстов, мнений и на какой он стороне?
Был бы весьма признателен.
Да, наверное надо у автора разрешение спросить, даст ли он его..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
130
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:06
#35
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Цитата:
111:
Можно ли как то это выделить отдельной темой, чтобы обсудить и разумеется вместе с Уважаемым автором?

Марик как всегда не читатель. Марик писатель.
Цитата:
Тимур Гафуров: Я спросил Аркадия Семеновича. Он сказал, что на сайте отвечать не будет. Его право.
:lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3169
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:38
#36
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Цитата:
Тимур Гафуров:
мог сказать только человек с психическими проблемами.


Нехорошо, как нехорошо, Денисов, так опускаться до базарного уровня. Мелочь, конечно, но человек; вся наша жизнь, состоит из мелочей.
В оппоненте, причём в любом, ВСЕГДА надо видеть ЧЕЛОВЕКА.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
130
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 22:40
#37
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Цитата:
ACROS:
Нехорошо, как нехорошо, Денисов, так опускаться до базарного уровня. Мелочь, конечно, но человек; вся наша жизнь, состоит из мелочей. В оппоненте, причём в любом, ВСЕГДА надо видеть ЧЕЛОВЕКА.

Киньте в меня камень, кто без греха.... ;-)
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