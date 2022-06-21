Re: «Нужны доски и металл» - Реабилитационный центр для собак...

Отправлено: - 20:59

Да уж времячко пришло, хоть разорвись. И так то людей было много нуждающихся в помощи, теперь еще и война создала гуманитарных проблем - бедным животным ваще сложно придетмя.



Спасибо, что обратили внимание. У нас кстати вроде еще один приют есть в Костанае, «вприюте» инстаграм аккаунт называется. Он тоже вроде клетки строит и нуждается в помощи.