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≡ «Нужны доски и металл» - Реабилитационный центр для собак начали строить в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44512
«Нужны доски и металл» - Реабилитационный центр для собак начали строить в Костанае
Отправлено: 21.06.22 - 20:59
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Лечить в реабилитационном центре будут в первую очередь больных и травмированных животных - тех, кто попал в ДТП или подвергался жестокому обращению. Помочь будущему центру может каждый, и не только деньгами.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
413
Re: «Нужны доски и металл» - Реабилитационный центр для собак...
Отправлено: 21.06.22 - 20:59
#1
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Да уж времячко пришло, хоть разорвись. И так то людей было много нуждающихся в помощи, теперь еще и война создала гуманитарных проблем - бедным животным ваще сложно придетмя.

Спасибо, что обратили внимание. У нас кстати вроде еще один приют есть в Костанае, «вприюте» инстаграм аккаунт называется. Он тоже вроде клетки строит и нуждается в помощи.
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