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≡ Семья из четырех человек погибла в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44512
Семья из четырех человек погибла в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 09:48
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В Костанайской области в результате пожара погибла семья из четырех человек, в том числе маленький ребенок. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 июня в старой части Житикары.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
441
Re: Семья из четырех человек погибла в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 09:48
#1
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XXI век а дворе, а у нас люди от печей гибнут...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17002
Re: Семья из четырех человек погибла в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 20:56
#2
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Цитата:
Skeptic:
XXI век а дворе, а у нас люди от печей гибнут...

Летом? Наврятли это печь
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