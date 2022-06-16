Отправлено: - 17:56

Тимур Гафуров:

Идти и вступить - разные вещи, не считаете?

Тимур Гафуров:

я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей

Тимур Гафуров:

Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию.

Тимур Гафуров:

Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?

Тимур Гафуров:

Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ

Цитата:Нет не считаюОн готов идти в фашистскую партию для чего? Чтобы вступить в нее(а по другому никак её эффективно не использовать) и через нее решать проблемы людейОн сам это пишетЦитата:Цитата:"То есть" это вы сейчас уже додумываете)Что это такое идти на круглый стол в партию? Чтобы что? Если человек не член партии не актив то как он на круглом столе в этой партии будет решать проблемы людей? Пришел человек в фашистскую партию просить чтобы ему забор починили и фашисты ему чинят,взамен они пиарятся на этой теме как помощники мирному населению тоесть он вполне допускает чтобы фашисты делали себе реноме на его проблемах? Политический оппортунизм это тогда называетсяЦитата:Если человек готов идти в Фашистскую партию просить о помощи то он автоматически разделяет ее идеологию и она ему не претитЦитата:Вопросы возникают не к нг а к вашему автору котрый использует ваш сайт как рупор своих идейПотомучто его идеи ярко разнятся,тут он против референдума а там он яро заТак не бываетА тема про фашистов идёт в довесок к персоне ДенисоваПросто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста