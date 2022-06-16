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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
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Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25037
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:51
#15
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Цитата:
abaika95:
Мне продублировать ссылку?

Хотелось бы... :lol: ;-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:59
#16
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Цитата:
abaika95:
"я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей...."

Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию. Вопрос-то, насколько я помню, был именно об этом, а не о членстве в партии?
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12678
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 17:56
#17
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?

Нет не считаю
Он готов идти в фашистскую партию для чего? Чтобы вступить в нее(а по другому никак её эффективно не использовать) и через нее решать проблемы людей
Он сам это пишет
Цитата:
Тимур Гафуров:
я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей

Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию.

"То есть" это вы сейчас уже додумываете)
Что это такое идти на круглый стол в партию? Чтобы что? Если человек не член партии не актив то как он на круглом столе в этой партии будет решать проблемы людей? Пришел человек в фашистскую партию просить чтобы ему забор починили и фашисты ему чинят,взамен они пиарятся на этой теме как помощники мирному населению тоесть он вполне допускает чтобы фашисты делали себе реноме на его проблемах? Политический оппортунизм это тогда называется
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?

Если человек готов идти в Фашистскую партию просить о помощи то он автоматически разделяет ее идеологию и она ему не претит

Цитата:
Тимур Гафуров:
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ

Вопросы возникают не к нг а к вашему автору котрый использует ваш сайт как рупор своих идей
Потомучто его идеи ярко разнятся,тут он против референдума а там он яро за
Так не бывает
А тема про фашистов идёт в довесок к персоне Денисова
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 21:49
#18
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Цитата:
abaika95:
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста

Пока что я вижу ваши вопросы к конкретному интервью. И ваше его толкование. Повторяю - могу организовать вашу встречу с Денисовым, чтобы вы могли задать эти вопросы лично.
Я с ним поговорил. И его ответы услышал. Права на их трансляцию он мне не давал.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов по тем или иным вопросам. Но в том, что в интервью с Денисовым в другом издании было допущено недоразумение, я уверен.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 23:31
#19
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Тут такой забавный нюанс!
И он даже не в том, что главред не может владея высшым лингвистическим образованием, словом объяснить пользователю свои мысли и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
А в том, что правды добивается тот кто сам еë видел только в кино, и сам стал антиподом той правды котрой он добивается... от главреда, который не может владея высшым лингвистическим образованием, словом объяснить пользователю свои мысли и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
:lol: :lol: :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 18.06.22 - 11:25
#20
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Цитата:
Don Julio:
и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.

Я пользователей по углам расставлять не буду - не детский сад здесь. Есть вопрос - я отвечаю. Уж как могу.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12678
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 18.06.22 - 18:02
#21
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Повторяю - могу организовать вашу встречу с Денисовым, чтобы вы могли задать эти вопросы лично.

Мне не нужно повторять я с первого раза вас услышал и понял) на что уже отвечал
Мне не нужны кулуарные разговоры с товарищем Денисовым
Он кстати в личных беседах очень адекватный и однозначный Чего не видим в рубрике мнения)
Цитата:
Тимур Гафуров:
Я с ним поговорил. И его ответы услышал. Права на их трансляцию он мне не давал.

Тогда о какой объективности газеты мы можем говорить....
Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов по тем или иным вопросам. Но в том, что в интервью с Денисовым в другом издании было допущено недоразумение, я уверен

Тогда если можно последний вопрос к вам как к источнику информации от Денисова
Вас получается устроило разъяснение тов Денисова о его фразе про фашизм и про дуализм во мнениях в разных газетах насчёт референдума?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 18.06.22 - 22:10
#22
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Уж как могу.

Так а я за шо!
:lol:
Как грица, ни одна дама не может дать больше того, шо у ней есть...
Цитата:
abaika95:
Вас получается устроило разъяснение тов Денисова о его фразе про фашизм и про дуализм во мнениях в разных газетах насчёт референдума?

Воля ваша, но это, как минимум забавно, а как максимум-мерзко!
Персонаш, ставший синонимом лжи и лицемерия требует какой то правды, пытаясь кого-то в чем то уличить...
Почему бы сразу не признать чёрно-белым, вранье-правдой, а кухаокинзат-лицом Джоконды!?
:lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 16:44
#23
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Сегодня Аркадий Семенович Денисов предоставил редакции свой комментарий. Публикуем его:
"Мне всегда было интересно заглядывать на сайт «НГ»: интересные комменты, дополняющие опубликованные в газете статьи, с элементами юмора и иронии. Нормальный, взаимно обогащающий процесс. Правда, в последнее время количество форумчан поубавилось, зато появились мусорщики, которые не озабочены соображениями такта, взаимоуважения, порядочности. У них главная задача - загадить эфир, обсуждение наших проблем перевести на Россию, не особенно выбирая выражения. Их излюбленный прием - вырвать из контекста фразу или даже одно слово, извратить его смысл до неузнаваемости.
Приведу один типичный пример. В феврале сего года в газете «Наш Костанай» было размещено интервью со мной. Дословно привожу абзац, вызвавший у одного из пользователей сайта продолжительную истерику.
Корреспондент: - Вижу вас на площадках то одной партии, то другой.
Я: - Я даже в КПСС никогда не вступал. Воспринимаю любую партию как площадку, где можно озвучить проблемы и найти пути решения. Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу.
Последняя фраза вызвала истерический визг: ага, Денисов вступил в фашистскую партию и готов с нею сотрудничать. Значит, он разделяет ее идеи и устав!
Такое мог сказать только человек с психическими проблемами. Я не состою ни в одной партии и никуда не собираюсь вступать, но мне хорошо известно, что политические партии РК стремятся поднимать социальные темы, исходя из уставных задач и стремясь привлечь как можно больше электората. Последний и делает свой выбор в избирательной кампании. Я никогда не отказываюсь от предложений участвовать в круглых столах партий НПК, «Ак жол», «Нур Отан» (Атамекен), «Ауыл», ОСДП, т. е. тех, кто обозначает свое присутствие на политическом поле страны. И для этого вовсе не обязательно быть членом какой-то партии.
Зачем же показывать свою дремучесть в этом вопросе? Умный человек прячет свои недостатки, а в данном случае мы видим публичную демонстрацию убогости мышления и оценок".
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2221
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 17:45
#24
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сегодня Аркадий Семенович Денисов предоставил редакции свой комментарий.

Ну вот, ещё один гвоздь вбит в голову наводящего тоску форумчанина. Хотя, как и раньше, никакого вреда его мозгу не было нанесено. Скоро он почувствует привычное утяжеление головы и опять заведет свою занудную пластинку, уныло переворачивая отдельные слова и фразы своих оппонентов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15346
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 17:47
#25
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Цитата:
С 1995 года у нас не было ни одних честных выборов

Источник:

А разве на выборах, где кандидатами был Назарбаев и несколько неизвестных - не честные? Один, помнится, даже голосовал за Назарбаева, своего оппонента. А были ли те кто мог занять его место? И вопрос, который может показаться странным, но оглядываясь на одну из постсоветских стран, можно спросить - а нужна ли постоянная сменяемость на этапе становления?

Я считаю что у Казахстана получился довольно неплохой путь. Не идеально, но вполне неплохо.

[Исправлено: Victor Yang, 21.06.2022 - 18:00]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12678
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 19:04
#26
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Ну вот мы публично удостоверились что товарищ Денисов штатный лидер какого-уличного,подворотнего мнения, который толком не может "пояснить за базар"(так наверно уместнее будет) а сразу в порыве возмущения как один такой же публичный товарищ сразу начинает переходить в атаку с криком "а вы! А вы! А у вас! А у вас ваще!! Вы все психи!! Неправильно меня поняли!!!)))
Цитата:
Тимур Гафуров:
Последняя фраза вызвала истерический визг: ага, Денисов вступил в фашистскую партию и готов с нею сотрудничать. Значит, он разделяет ее идеи и устав!

Цитата:
Тимур Гафуров:
Я никогда не отказываюсь от предложений участвовать в круглых столах партий НПК, «Ак жол», «Нур Отан» (Атамекен), «Ауыл», ОСДП, т. е. тех, кто обозначает свое присутствие на политическом поле страны. И для этого вовсе не обязательно быть членом кой-то партии.

Тоесть из всего сказанного (лучше бы он этого не говорил) которое больше похоже на бла-бла-бла (а лучше бы прокомментировал почему именно фашизм?) можно теперь делать вывод что товарищ Денисов политический оппортунист
Ему плевать с кем сотрудничать,с фашистами,нацистами,расистами,сатанистами (он же не вступает в их партии он просто сотрудничает)
И если завтра война
И на нас нападут к примеру фашисты то товарищ Денисов первым побежит участвовать в круглых столах оккупантов,ведь это политическое поле и каждый круглый стол по своему хорош!!
И ничего что они фашисты...они же за народ)))
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