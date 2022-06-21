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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 185 из 185«1...183184185
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 12:25
#2761
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Цитата:
lavprof:
-то как-то не особо его поддерживают)

Ну если судить что подписчиков всего 150 и то наверно это его родственники..
Это ни о чем не говорит.
Пусть хоть весь мир его ненавидит, сказал правильно..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
806
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 13:43
#2762
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Цитата:
111:
сказал правильно..

кому как) у каждого своя правда)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 14:56
#2763
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Цитата:
lavprof:
кому как) у каждого своя правда)

Да не может быть у каждого своей.
Токаева призывали публично определиться, пропагандисты войны?
Токаев определился и прямо ответил..
По моему он сделал как его и просили, определился и рассказал это все их хозяину..
А какую правду еще надо?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
806
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 15:08
#2764
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Цитата:
111:
Да не может быть у каждого своей.

мда, ну тут кто как слушал о чем он говорил в своем коротком видео)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 15:30
#2765
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Цитата:
lavprof:
ну тут кто как слушал о

А как он говорит?
Ну тут понятно, Кадыров говорит после Кеосаняна такую чушь..
Первый призвал определиться.
Ответили, определились.
И какой то Магомед опять уже после как говорится разговора, взвыл о том, что ОДКБ должна нападать по договору..
Где это прописано, нападать и убивать на наши братские народы?
По моему сказано, хоть и в таком тоне, что Кадыров совершенно не прав..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 16:52
#2766
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По ОСИ..
Я номер 11..

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