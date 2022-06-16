Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44511
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 16.06.22 - 17:33
Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25037
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:51
Цитата:
Хотелось бы...
abaika95:
Мне продублировать ссылку?
Мне продублировать ссылку?
Хотелось бы...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 16:59
Цитата:
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию. Вопрос-то, насколько я помню, был именно об этом, а не о членстве в партии?
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ.
abaika95:
"я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей...."
"я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей...."
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию. Вопрос-то, насколько я помню, был именно об этом, а не о членстве в партии?
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12677
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 17:56
Цитата:
Нет не считаю
Он готов идти в фашистскую партию для чего? Чтобы вступить в нее(а по другому никак её эффективно не использовать) и через нее решать проблемы людей
Он сам это пишет
Цитата:
Цитата:
"То есть" это вы сейчас уже додумываете)
Что это такое идти на круглый стол в партию? Чтобы что? Если человек не член партии не актив то как он на круглом столе в этой партии будет решать проблемы людей? Пришел человек в фашистскую партию просить чтобы ему забор починили и фашисты ему чинят,взамен они пиарятся на этой теме как помощники мирному населению тоесть он вполне допускает чтобы фашисты делали себе реноме на его проблемах? Политический оппортунизм это тогда называется
Цитата:
Если человек готов идти в Фашистскую партию просить о помощи то он автоматически разделяет ее идеологию и она ему не претит
Цитата:
Вопросы возникают не к нг а к вашему автору котрый использует ваш сайт как рупор своих идей
Потомучто его идеи ярко разнятся,тут он против референдума а там он яро за
Так не бывает
А тема про фашистов идёт в довесок к персоне Денисова
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста
Тимур Гафуров:
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Идти и вступить - разные вещи, не считаете?
Нет не считаю
Он готов идти в фашистскую партию для чего? Чтобы вступить в нее(а по другому никак её эффективно не использовать) и через нее решать проблемы людей
Он сам это пишет
Цитата:
Тимур Гафуров:
я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей
я готов идти даже в фашистскую партию,если она будет решать проблемы людей
Цитата:
Тимур Гафуров:
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию.
Идти - то есть прийти на обсуждение, на круглый стол в любую партию.
"То есть" это вы сейчас уже додумываете)
Что это такое идти на круглый стол в партию? Чтобы что? Если человек не член партии не актив то как он на круглом столе в этой партии будет решать проблемы людей? Пришел человек в фашистскую партию просить чтобы ему забор починили и фашисты ему чинят,взамен они пиарятся на этой теме как помощники мирному населению тоесть он вполне допускает чтобы фашисты делали себе реноме на его проблемах? Политический оппортунизм это тогда называется
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Вступить - значит зачислиться в ее ряды. И разделять ее идеологию. Было это в статье?
Если человек готов идти в Фашистскую партию просить о помощи то он автоматически разделяет ее идеологию и она ему не претит
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ
Вполне логично для вас, как для читателя, у которого после интервью появились вопросы, адресовать их в то же самое СМИ, где это интервью опубликовано. Но вы продолжаете бомбить ими НГ
Вопросы возникают не к нг а к вашему автору котрый использует ваш сайт как рупор своих идей
Потомучто его идеи ярко разнятся,тут он против референдума а там он яро за
Так не бывает
А тема про фашистов идёт в довесок к персоне Денисова
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 21:49
Цитата:
Пока что я вижу ваши вопросы к конкретному интервью. И ваше его толкование. Повторяю - могу организовать вашу встречу с Денисовым, чтобы вы могли задать эти вопросы лично.
Я с ним поговорил. И его ответы услышал. Права на их трансляцию он мне не давал.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов по тем или иным вопросам. Но в том, что в интервью с Денисовым в другом издании было допущено недоразумение, я уверен.
abaika95:
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста
Просто странно что редакция не хочет выяснить политические принципы своего постоянного неоднозначного колумниста
Пока что я вижу ваши вопросы к конкретному интервью. И ваше его толкование. Повторяю - могу организовать вашу встречу с Денисовым, чтобы вы могли задать эти вопросы лично.
Я с ним поговорил. И его ответы услышал. Права на их трансляцию он мне не давал.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов по тем или иным вопросам. Но в том, что в интервью с Денисовым в другом издании было допущено недоразумение, я уверен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1418
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 17.06.22 - 23:31
Тут такой забавный нюанс!
И он даже не в том, что главред не может владея высшым лингвистическим образованием, словом объяснить пользователю свои мысли и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
А в том, что правды добивается тот кто сам еë видел только в кино, и сам стал антиподом той правды котрой он добивается... от главреда, который не может владея высшым лингвистическим образованием, словом объяснить пользователю свои мысли и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
И он даже не в том, что главред не может владея высшым лингвистическим образованием, словом объяснить пользователю свои мысли и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
А в том, что правды добивается тот кто сам еë видел только в кино, и сам стал антиподом той правды котрой он добивается... от главреда, который не может владея высшым лингвистическим образованием, словом объяснить пользователю свои мысли и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 18.06.22 - 11:25
Цитата:
Я пользователей по углам расставлять не буду - не детский сад здесь. Есть вопрос - я отвечаю. Уж как могу.
Don Julio:
и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
и его поставить в тот угол, где ему надобно стоять.
Я пользователей по углам расставлять не буду - не детский сад здесь. Есть вопрос - я отвечаю. Уж как могу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12677
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 18.06.22 - 18:02
Цитата:
Мне не нужно повторять я с первого раза вас услышал и понял) на что уже отвечал
Мне не нужны кулуарные разговоры с товарищем Денисовым
Он кстати в личных беседах очень адекватный и однозначный Чего не видим в рубрике мнения)
Цитата:
Тогда о какой объективности газеты мы можем говорить....
Цитата:
Тогда если можно последний вопрос к вам как к источнику информации от Денисова
Вас получается устроило разъяснение тов Денисова о его фразе про фашизм и про дуализм во мнениях в разных газетах насчёт референдума?
Тимур Гафуров:
Повторяю - могу организовать вашу встречу с Денисовым, чтобы вы могли задать эти вопросы лично.
Повторяю - могу организовать вашу встречу с Денисовым, чтобы вы могли задать эти вопросы лично.
Мне не нужно повторять я с первого раза вас услышал и понял) на что уже отвечал
Мне не нужны кулуарные разговоры с товарищем Денисовым
Он кстати в личных беседах очень адекватный и однозначный Чего не видим в рубрике мнения)
Цитата:
Тимур Гафуров:
Я с ним поговорил. И его ответы услышал. Права на их трансляцию он мне не давал.
Я с ним поговорил. И его ответы услышал. Права на их трансляцию он мне не давал.
Тогда о какой объективности газеты мы можем говорить....
Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов по тем или иным вопросам. Но в том, что в интервью с Денисовым в другом издании было допущено недоразумение, я уверен
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов по тем или иным вопросам. Но в том, что в интервью с Денисовым в другом издании было допущено недоразумение, я уверен
Тогда если можно последний вопрос к вам как к источнику информации от Денисова
Вас получается устроило разъяснение тов Денисова о его фразе про фашизм и про дуализм во мнениях в разных газетах насчёт референдума?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1418
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 18.06.22 - 22:10
Цитата:
Так а я за шо!
Как грица, ни одна дама не может дать больше того, шо у ней есть...
Цитата:
Воля ваша, но это, как минимум забавно, а как максимум-мерзко!
Персонаш, ставший синонимом лжи и лицемерия требует какой то правды, пытаясь кого-то в чем то уличить...
Почему бы сразу не признать чёрно-белым, вранье-правдой, а кухаокинзат-лицом Джоконды!?
Тимур Гафуров:
Уж как могу.
Уж как могу.
Так а я за шо!
Как грица, ни одна дама не может дать больше того, шо у ней есть...
Цитата:
abaika95:
Вас получается устроило разъяснение тов Денисова о его фразе про фашизм и про дуализм во мнениях в разных газетах насчёт референдума?
Вас получается устроило разъяснение тов Денисова о его фразе про фашизм и про дуализм во мнениях в разных газетах насчёт референдума?
Воля ваша, но это, как минимум забавно, а как максимум-мерзко!
Персонаш, ставший синонимом лжи и лицемерия требует какой то правды, пытаясь кого-то в чем то уличить...
Почему бы сразу не признать чёрно-белым, вранье-правдой, а кухаокинзат-лицом Джоконды!?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Отправлено: 21.06.22 - 16:44
Сегодня Аркадий Семенович Денисов предоставил редакции свой комментарий. Публикуем его:
"Мне всегда было интересно заглядывать на сайт «НГ»: интересные комменты, дополняющие опубликованные в газете статьи, с элементами юмора и иронии. Нормальный, взаимно обогащающий процесс. Правда, в последнее время количество форумчан поубавилось, зато появились мусорщики, которые не озабочены соображениями такта, взаимоуважения, порядочности. У них главная задача - загадить эфир, обсуждение наших проблем перевести на Россию, не особенно выбирая выражения. Их излюбленный прием - вырвать из контекста фразу или даже одно слово, извратить его смысл до неузнаваемости.
Приведу один типичный пример. В феврале сего года в газете «Наш Костанай» было размещено интервью со мной. Дословно привожу абзац, вызвавший у одного из пользователей сайта продолжительную истерику.
Корреспондент: - Вижу вас на площадках то одной партии, то другой.
Я: - Я даже в КПСС никогда не вступал. Воспринимаю любую партию как площадку, где можно озвучить проблемы и найти пути решения. Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу.
Последняя фраза вызвала истерический визг: ага, Денисов вступил в фашистскую партию и готов с нею сотрудничать. Значит, он разделяет ее идеи и устав!
Такое мог сказать только человек с психическими проблемами. Я не состою ни в одной партии и никуда не собираюсь вступать, но мне хорошо известно, что политические партии РК стремятся поднимать социальные темы, исходя из уставных задач и стремясь привлечь как можно больше электората. Последний и делает свой выбор в избирательной кампании. Я никогда не отказываюсь от предложений участвовать в круглых столах партий НПК, «Ак жол», «Нур Отан» (Атамекен), «Ауыл», ОСДП, т. е. тех, кто обозначает свое присутствие на политическом поле страны. И для этого вовсе не обязательно быть членом какой-то партии.
Зачем же показывать свою дремучесть в этом вопросе? Умный человек прячет свои недостатки, а в данном случае мы видим публичную демонстрацию убогости мышления и оценок".
"Мне всегда было интересно заглядывать на сайт «НГ»: интересные комменты, дополняющие опубликованные в газете статьи, с элементами юмора и иронии. Нормальный, взаимно обогащающий процесс. Правда, в последнее время количество форумчан поубавилось, зато появились мусорщики, которые не озабочены соображениями такта, взаимоуважения, порядочности. У них главная задача - загадить эфир, обсуждение наших проблем перевести на Россию, не особенно выбирая выражения. Их излюбленный прием - вырвать из контекста фразу или даже одно слово, извратить его смысл до неузнаваемости.
Приведу один типичный пример. В феврале сего года в газете «Наш Костанай» было размещено интервью со мной. Дословно привожу абзац, вызвавший у одного из пользователей сайта продолжительную истерику.
Корреспондент: - Вижу вас на площадках то одной партии, то другой.
Я: - Я даже в КПСС никогда не вступал. Воспринимаю любую партию как площадку, где можно озвучить проблемы и найти пути решения. Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу.
Последняя фраза вызвала истерический визг: ага, Денисов вступил в фашистскую партию и готов с нею сотрудничать. Значит, он разделяет ее идеи и устав!
Такое мог сказать только человек с психическими проблемами. Я не состою ни в одной партии и никуда не собираюсь вступать, но мне хорошо известно, что политические партии РК стремятся поднимать социальные темы, исходя из уставных задач и стремясь привлечь как можно больше электората. Последний и делает свой выбор в избирательной кампании. Я никогда не отказываюсь от предложений участвовать в круглых столах партий НПК, «Ак жол», «Нур Отан» (Атамекен), «Ауыл», ОСДП, т. е. тех, кто обозначает свое присутствие на политическом поле страны. И для этого вовсе не обязательно быть членом какой-то партии.
Зачем же показывать свою дремучесть в этом вопросе? Умный человек прячет свои недостатки, а в данном случае мы видим публичную демонстрацию убогости мышления и оценок".
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать