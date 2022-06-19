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≡ «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 18:18
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На ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР от Украины. На следующий день Константин Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:53
#60
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Цитата:
maxsaf:
Где разговор шел о чеченцах?

В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..
Ога..
Прилетел в будущее, увидел, и решил..
На товарняках..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
#61
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Цитата:
111:
А где про россиян?

В #45. Или ежу это не понятно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
#62
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Цитата:
111:
В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..

Это он тебе сам рассказал?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:59
#63
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Цитата:
maxsaf:
Или ежу это не понятно?

Даже он знает про Чечевицу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14663
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 13:05
#64
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Цитата:
maxsaf:
Это он тебе сам рассказал?)

Ну не знать совсем ничего, ты дитя 2000х, тебе не понять, как в то время и не в России развивалась и передавалась информация, особенно о геноциде немцев на Каспии..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2219
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 15:21
#65
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Цитата:
abaika95:
Если у России уже нет репутации сказать нечего)

Речь шла о самом понятии "репутация", что именно оно не имеет смысла, читайте внимательно. Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей. Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.
Цитата:
abaika95:
Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ
А он в лицо Путина опустил
Народу России это не совсем понравилось)

Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?
Цитата:
abaika95:
А тут ещё тайру обменяли из которой неделю лепили нацистку и людоедку))

Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.
Цитата:
abaika95:
Россия у которой СВР не просчитала риски захода первых колонн в Украину рассчитывая на агентурную сеть которая будет встречать эти колонны цветами как в Крыму а тут нате вам

Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже. Очищение всегда идёт через страдания. Как говорил товарищ Мао: "Чем хуже, тем лучше". Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12677
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 15:30
#66
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Цитата:
Маркс:
Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей.

Проще но бедней как-то
Причем власть то будет жить как всегда а народ будет травку жевать
Северная Корея тому пример к чему сейчас катится Россия
Цитата:
Маркс:
Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.

Басаев у всех на слуху был
Получается все правильно делал?Цитата:
Маркс:
Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?

А зачем Казахстану репутация в глазах российских граждан?
Там смысла завоёвывать уважение нет
А вот Токаев дерзил путину при всех
Репутация Путина подмочена а значит и всей Российской позиции
Украинцы там чепчики вверх бросают крича что это очередной проигрышь России что какбы не враньё
Цитата:
Маркс:
Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.

Эээх
Года идут а методички всё те же
Про савченко также помню писали
Что он агент ФСБ
А на деле она опять ранена в боях с оккупантами
И Тайра снова на фронт пойдет
Потомучто ее обменяли на очень важного человечка)))
Цитата:
Маркс:
Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже

Это просто легендарно
Как я и предполагал когда Россия развалится появится аргумент что это такая ловушка для США))
Цитата:
Маркс:
Мао: "Чем хуже, тем лучше"

Это второй раз легендарно)
Тоесть распад СССР это такой план был?)
Цитата:
Маркс:
Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается

А о чем ему переговариваться?
Часть страны под оккупацией
Он ждёт вооружение для дальнейшего контрнаступления
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
407
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 15:56
#67
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Цитата:
abaika95:
Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ А он в лицо Путина опустил

Что за потери? И почему считался союзником? Он и сейчас союзник. Сейчас проходит военные учения России, Белоруссии и Казахстана в Казахстане. Путина опустил тем что сказал что Россия великая страна в СНГ от которой всё зависит или что Россия крупный инвестор в Казахстане?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2219
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 16:40
#68
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Цитата:
abaika95:
Проще но бедней как-то

По соотношению курсов валют и не скажешь, что репутация России пострадала.
Цитата:
abaika95:
А зачем Казахстану репутация в глазах российских граждан?

А зачем тогда вообще нужна репутация у соседей, да и вообще международная репутация?
Цитата:
abaika95:
И Тайра снова на фронт пойдет

Ну ее и выпустили не на диване лежать. Такие агенты должны работать на передовой.
Цитата:
abaika95:
Тоесть распад СССР это такой план был?)

А вы полагаете, что это случайность? Бедный наивный юноша.
Цитата:
abaika95:
Он ждёт вооружение для дальнейшего контрнаступления

Как-то эта фраза двояко выглядит. По сводкам они постоянно отступают, а контрнаступление можно рассматривать и как отступление. Получается, что он ждёт вооружение для дальнейшего отступления?
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