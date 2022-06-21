Re: Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в...

Отправлено: - 13:23

Про курей я смогу , наверное написать диссертацию или дипломную, однако впервые слышу такую инфекцию. Добавлю, инкубаторские куры намного туповатые, даже в дождь не хватает ума переждать ливень в сарае, стоят , мокнут. К тому же не видавшие петуха, были в шоке и долго не могли понять чего последний хочет от них. Убегают бодро, но потом достигнутыми резко собираются в комок. Петух догоняет и теряется, тоже впервые такое видит...