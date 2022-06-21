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≡ Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в ветслужбе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в ветслужбе
Отправлено: 21.06.22 - 13:23
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По информации ведомства, сообщения о фактах заболеваемости птиц со схожими клиническими признаками болезни Ньюкасла в населенных пунктах Тогузак, Веренка, Смирновка и Михайловка Карабалыкского района начали поступать в ветеринарную службу 9 апреля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5348
Re: Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в...
Отправлено: 21.06.22 - 13:23
#1
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Про курей я смогу , наверное написать диссертацию или дипломную, однако впервые слышу такую инфекцию. Добавлю, инкубаторские куры намного туповатые, даже в дождь не хватает ума переждать ливень в сарае, стоят , мокнут. К тому же не видавшие петуха, были в шоке и долго не могли понять чего последний хочет от них. Убегают бодро, но потом достигнутыми резко собираются в комок. Петух догоняет и теряется, тоже впервые такое видит...
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§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
152
Re: Падеж кур в Костанайской области прокомментировали в...
Отправлено: 21.06.22 - 16:39
#2
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Еще пару лабораторий построят и всё будет хорошо. научатся бороться с чумкой.
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