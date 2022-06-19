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«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44511
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 18:18
На ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР от Украины. На следующий день Константин Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной».
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«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:53
Цитата:
В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..
Ога..
Прилетел в будущее, увидел, и решил..
На товарняках..
maxsaf:
Где разговор шел о чеченцах?
Где разговор шел о чеченцах?
В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..
Ога..
Прилетел в будущее, увидел, и решил..
На товарняках..
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
Цитата:
В #45. Или ежу это не понятно?
111:
А где про россиян?
А где про россиян?
В #45. Или ежу это не понятно?
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
Цитата:
Это он тебе сам рассказал?)
111:
В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..
В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..
Это он тебе сам рассказал?)
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:59
Цитата:
Даже он знает про Чечевицу..
maxsaf:
Или ежу это не понятно?
Или ежу это не понятно?
Даже он знает про Чечевицу..
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 13:05
Цитата:
Ну не знать совсем ничего, ты дитя 2000х, тебе не понять, как в то время и не в России развивалась и передавалась информация, особенно о геноциде немцев на Каспии..
maxsaf:
Это он тебе сам рассказал?)
Это он тебе сам рассказал?)
Ну не знать совсем ничего, ты дитя 2000х, тебе не понять, как в то время и не в России развивалась и передавалась информация, особенно о геноциде немцев на Каспии..
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 15:21
Цитата:
Речь шла о самом понятии "репутация", что именно оно не имеет смысла, читайте внимательно. Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей. Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.
Цитата:
Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?
Цитата:
Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.
Цитата:
Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже. Очищение всегда идёт через страдания. Как говорил товарищ Мао: "Чем хуже, тем лучше". Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается.
abaika95:
Если у России уже нет репутации сказать нечего)
Если у России уже нет репутации сказать нечего)
Речь шла о самом понятии "репутация", что именно оно не имеет смысла, читайте внимательно. Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей. Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.
Цитата:
abaika95:
Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ
А он в лицо Путина опустил
Народу России это не совсем понравилось)
Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ
А он в лицо Путина опустил
Народу России это не совсем понравилось)
Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?
Цитата:
abaika95:
А тут ещё тайру обменяли из которой неделю лепили нацистку и людоедку))
А тут ещё тайру обменяли из которой неделю лепили нацистку и людоедку))
Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.
Цитата:
abaika95:
Россия у которой СВР не просчитала риски захода первых колонн в Украину рассчитывая на агентурную сеть которая будет встречать эти колонны цветами как в Крыму а тут нате вам
Россия у которой СВР не просчитала риски захода первых колонн в Украину рассчитывая на агентурную сеть которая будет встречать эти колонны цветами как в Крыму а тут нате вам
Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже. Очищение всегда идёт через страдания. Как говорил товарищ Мао: "Чем хуже, тем лучше". Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12677
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 15:30
Цитата:
Проще но бедней как-то
Причем власть то будет жить как всегда а народ будет травку жевать
Северная Корея тому пример к чему сейчас катится Россия
Цитата:
Басаев у всех на слуху был
Получается все правильно делал?Цитата:
А зачем Казахстану репутация в глазах российских граждан?
Там смысла завоёвывать уважение нет
А вот Токаев дерзил путину при всех
Репутация Путина подмочена а значит и всей Российской позиции
Украинцы там чепчики вверх бросают крича что это очередной проигрышь России что какбы не враньё
Цитата:
Эээх
Года идут а методички всё те же
Про савченко также помню писали
Что он агент ФСБ
А на деле она опять ранена в боях с оккупантами
И Тайра снова на фронт пойдет
Потомучто ее обменяли на очень важного человечка)))
Цитата:
Это просто легендарно
Как я и предполагал когда Россия развалится появится аргумент что это такая ловушка для США))
Цитата:
Это второй раз легендарно)
Тоесть распад СССР это такой план был?)
Цитата:
А о чем ему переговариваться?
Часть страны под оккупацией
Он ждёт вооружение для дальнейшего контрнаступления
Маркс:
Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей.
Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей.
Проще но бедней как-то
Причем власть то будет жить как всегда а народ будет травку жевать
Северная Корея тому пример к чему сейчас катится Россия
Цитата:
Маркс:
Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.
Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.
Басаев у всех на слуху был
Получается все правильно делал?Цитата:
Маркс:
Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?
Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?
А зачем Казахстану репутация в глазах российских граждан?
Там смысла завоёвывать уважение нет
А вот Токаев дерзил путину при всех
Репутация Путина подмочена а значит и всей Российской позиции
Украинцы там чепчики вверх бросают крича что это очередной проигрышь России что какбы не враньё
Цитата:
Маркс:
Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.
Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.
Эээх
Года идут а методички всё те же
Про савченко также помню писали
Что он агент ФСБ
А на деле она опять ранена в боях с оккупантами
И Тайра снова на фронт пойдет
Потомучто ее обменяли на очень важного человечка)))
Цитата:
Маркс:
Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже
Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже
Это просто легендарно
Как я и предполагал когда Россия развалится появится аргумент что это такая ловушка для США))
Цитата:
Маркс:
Мао: "Чем хуже, тем лучше"
Мао: "Чем хуже, тем лучше"
Это второй раз легендарно)
Тоесть распад СССР это такой план был?)
Цитата:
Маркс:
Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается
Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается
А о чем ему переговариваться?
Часть страны под оккупацией
Он ждёт вооружение для дальнейшего контрнаступления
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 407
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 15:56
Цитата:
Что за потери? И почему считался союзником? Он и сейчас союзник. Сейчас проходит военные учения России, Белоруссии и Казахстана в Казахстане. Путина опустил тем что сказал что Россия великая страна в СНГ от которой всё зависит или что Россия крупный инвестор в Казахстане?
abaika95:
Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ А он в лицо Путина опустил
Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ А он в лицо Путина опустил
Что за потери? И почему считался союзником? Он и сейчас союзник. Сейчас проходит военные учения России, Белоруссии и Казахстана в Казахстане. Путина опустил тем что сказал что Россия великая страна в СНГ от которой всё зависит или что Россия крупный инвестор в Казахстане?
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 16:40
Цитата:
По соотношению курсов валют и не скажешь, что репутация России пострадала.
Цитата:
А зачем тогда вообще нужна репутация у соседей, да и вообще международная репутация?
Цитата:
Ну ее и выпустили не на диване лежать. Такие агенты должны работать на передовой.
Цитата:
А вы полагаете, что это случайность? Бедный наивный юноша.
Цитата:
Как-то эта фраза двояко выглядит. По сводкам они постоянно отступают, а контрнаступление можно рассматривать и как отступление. Получается, что он ждёт вооружение для дальнейшего отступления?
abaika95:
Проще но бедней как-то
Проще но бедней как-то
По соотношению курсов валют и не скажешь, что репутация России пострадала.
Цитата:
abaika95:
А зачем Казахстану репутация в глазах российских граждан?
А зачем Казахстану репутация в глазах российских граждан?
А зачем тогда вообще нужна репутация у соседей, да и вообще международная репутация?
Цитата:
abaika95:
И Тайра снова на фронт пойдет
И Тайра снова на фронт пойдет
Ну ее и выпустили не на диване лежать. Такие агенты должны работать на передовой.
Цитата:
abaika95:
Тоесть распад СССР это такой план был?)
Тоесть распад СССР это такой план был?)
А вы полагаете, что это случайность? Бедный наивный юноша.
Цитата:
abaika95:
Он ждёт вооружение для дальнейшего контрнаступления
Он ждёт вооружение для дальнейшего контрнаступления
Как-то эта фраза двояко выглядит. По сводкам они постоянно отступают, а контрнаступление можно рассматривать и как отступление. Получается, что он ждёт вооружение для дальнейшего отступления?
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