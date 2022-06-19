Отправлено: - 15:21

abaika95:

Если у России уже нет репутации сказать нечего)

abaika95:

Россия понесла репутационные потери так как Токаев считался союзником РФ

А он в лицо Путина опустил

Народу России это не совсем понравилось)

abaika95:

А тут ещё тайру обменяли из которой неделю лепили нацистку и людоедку))



abaika95:

Россия у которой СВР не просчитала риски захода первых колонн в Украину рассчитывая на агентурную сеть которая будет встречать эти колонны цветами как в Крыму а тут нате вам



Цитата:Речь шла о самом понятии "репутация", что именно оно не имеет смысла, читайте внимательно. Сегодня с плохой репутацией даже проще жить, чем с хорошей. Бездельники с ужасной репутацией у всех на слуху, а о хороших учёных и передовикам производств нигде ни слова. Вот и вся хвалебная репутация.Цитата:Россиянам не понравилось высказывание Токаева, значит это репутация Казахстана просела в глазах российских граждан. У вас с логикой проблем нет?Цитата:Все правильно, любой здравомыслящий разведчик так же бы сделал, если бы завербовал представителя вражеского лагеря.Цитата:Быстрая победа ничего бы не дала, только загнала бы идеологическую проблему глубже. Очищение всегда идёт через страдания. Как говорил товарищ Мао: "Чем хуже, тем лучше". Вон и Зеленский так считает, не спешит на переговоры, вооружается.