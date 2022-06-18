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В Риме - веди себя как римлянин
В Риме - веди себя как римлянин
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44511
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:11
Николаевск (Кустанай) основали кочевники, русско-украинские переселенцы сделали из стойбища - городок. Репресии, а потом и целина переселила в город многие национальности, исповедующих разные религии и идеологии. Развал 90-х привел к тому, что город изменился в составе жителей, кто переехал, кто отправился к праотцам, в итоге понаехавших стало более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1257
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 00:16
Ещё стоит добавить отдельным абзацем про приезжих водителей, для которых норма - встать поперёк перекрёстка и высаживать пассажиров, разметка на дороге - просто чьи-то каракули. Зато они добрые и услужливые - за ним в правом ряду едут 20 машин, рассчитывая проехать перекрёсток на зелёный, но он останавливается и начинает по-свойски пропускать одну машину из левого ряда, которая не пожелала стоять в очереди вместе со всеми, объехала и теперь лезет в правый ряд. Пропускает, а те 20 за ним пускай подождут...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12677
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 00:18
Как собрать всех казахофобов одном месте?
Напиши от имени якобы казаха что-то и тут же налетят все)))
Напиши от имени якобы казаха что-то и тут же налетят все)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 125
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 00:37
Какая великая наука - психология!
Ни один из участников (кроме меня, и то украинцев назвал) не назвал нигде и ни разу национальность.
Но по придаточным признакам человек сам пришёл к заключению -
Цитата:
Эврика просто!
Ни один из участников (кроме меня, и то украинцев назвал) не назвал нигде и ни разу национальность.
Но по придаточным признакам человек сам пришёл к заключению -
Цитата:
abaika95:
Как собрать всех казахофобов одном месте?
Как собрать всех казахофобов одном месте?
Эврика просто!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5348
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 08:49
Автор не осмелился напрямую в глаза высказаться тем , кто ходит в чалме и в коротких штанишках, потому что последние ещё те злыдни, могут устроить темненькую. А так если честно, я уже привыкаю. Например вот вчера ездили на Тобол позагорать, рядом расположилась семейка из тех самых. Маманя ихняя вся окутанная с головы до пят так и ходила в своих одеждах по берегу, а отец ушел в камыши чтоб никто не узрел пантолоны ниже колен. Однако трое дошколят в чем мать родила от души порезвились
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 20:42
Цитата:
Без вас тут группа была не полной
abaika95:
Как собрать всех казахофобов одном месте? Напиши от имени якобы казаха что-то и тут же налетят все)))
Как собрать всех казахофобов одном месте? Напиши от имени якобы казаха что-то и тут же налетят все)))
Без вас тут группа была не полной
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 22:35
Цитата:
По мысли автора здесь было стойбище кочевников. Приехали переселенцы из России и сделали на месте стойбища поселение под названием Николаевск... Ну и т.д...
Don Julio:
То есть украинцы были кочевниками!?
То есть украинцы были кочевниками!?
По мысли автора здесь было стойбище кочевников. Приехали переселенцы из России и сделали на месте стойбища поселение под названием Николаевск... Ну и т.д...
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 22:38
Цитата:
Ну все, значит это исконные земли кочевников. Как и вся Северная Америка - исконные земли индейцев, и Австралия исконные земли аборигенов
Skeptic:
По мысли автора здесь было стойбище кочевников.
По мысли автора здесь было стойбище кочевников.
Ну все, значит это исконные земли кочевников. Как и вся Северная Америка - исконные земли индейцев, и Австралия исконные земли аборигенов
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 20.06.22 - 11:20
Цитата:
В этом кто-то сомневается?
maxsaf:
В этом кто-то сомневается?
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 20.06.22 - 11:34
Цитата:
Да, нынешние хозяева этих земель))
Skeptic:
В этом кто-то сомневается?
В этом кто-то сомневается?
Да, нынешние хозяева этих земель))
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1002
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 21.06.22 - 15:24
Цитата:
Тонко помечено Это просто др люди и что у них в голове нам не понять. Блин,ну ровно посреди дороги он высаживает своё нескончаемое племя! Ну встань ты чуть левее или правее,неа,они др люди. И самое страшное,что они даже не понимают,а что нитак?? Т.е. ассимилироваться они даже и не планируют.
Тот самый:
про приезжих водителей
про приезжих водителей
Тонко помечено Это просто др люди и что у них в голове нам не понять. Блин,ну ровно посреди дороги он высаживает своё нескончаемое племя! Ну встань ты чуть левее или правее,неа,они др люди. И самое страшное,что они даже не понимают,а что нитак?? Т.е. ассимилироваться они даже и не планируют.
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