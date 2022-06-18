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≡ В Риме - веди себя как римлянин
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 18.06.22 - 20:11
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Николаевск (Кустанай) основали кочевники, русско-украинские переселенцы сделали из стойбища - городок. Репресии, а потом и целина переселила в город многие национальности, исповедующих разные религии и идеологии. Развал 90-х привел к тому, что город изменился в составе жителей, кто переехал, кто отправился к праотцам, в итоге понаехавших стало более 50%, при этом они пытаются привнести в город то, от чего они уехали и выбрали именно Костанай.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1257
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 00:16
#15
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Ещё стоит добавить отдельным абзацем про приезжих водителей, для которых норма - встать поперёк перекрёстка и высаживать пассажиров, разметка на дороге - просто чьи-то каракули. Зато они добрые и услужливые - за ним в правом ряду едут 20 машин, рассчитывая проехать перекрёсток на зелёный, но он останавливается и начинает по-свойски пропускать одну машину из левого ряда, которая не пожелала стоять в очереди вместе со всеми, объехала и теперь лезет в правый ряд. Пропускает, а те 20 за ним пускай подождут...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12677
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 00:18
#16
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Как собрать всех казахофобов одном месте?
Напиши от имени якобы казаха что-то и тут же налетят все)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
125
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 00:37
#17
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Какая великая наука - психология! :lol:
Ни один из участников (кроме меня, и то украинцев назвал) не назвал нигде и ни разу национальность.
Но по придаточным признакам человек сам пришёл к заключению -

Цитата:
abaika95:
Как собрать всех казахофобов одном месте?


Эврика просто! :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5348
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 08:49
#18
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Автор не осмелился напрямую в глаза высказаться тем , кто ходит в чалме и в коротких штанишках, потому что последние ещё те злыдни, могут устроить темненькую. А так если честно, я уже привыкаю. Например вот вчера ездили на Тобол позагорать, рядом расположилась семейка из тех самых. Маманя ихняя вся окутанная с головы до пят так и ходила в своих одеждах по берегу, а отец ушел в камыши чтоб никто не узрел пантолоны ниже колен. Однако трое дошколят в чем мать родила от души порезвились
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 20:42
#19
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Цитата:
abaika95:
Как собрать всех казахофобов одном месте? Напиши от имени якобы казаха что-то и тут же налетят все)))

Без вас тут группа была не полной :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
441
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 22:35
#20
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Цитата:
Don Julio:
То есть украинцы были кочевниками!?

По мысли автора здесь было стойбище кочевников. Приехали переселенцы из России и сделали на месте стойбища поселение под названием Николаевск... Ну и т.д...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 19.06.22 - 22:38
#21
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Цитата:
Skeptic:
По мысли автора здесь было стойбище кочевников.

Ну все, значит это исконные земли кочевников. Как и вся Северная Америка - исконные земли индейцев, и Австралия исконные земли аборигенов :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
441
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 20.06.22 - 11:20
#22
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Цитата:
maxsaf:

В этом кто-то сомневается?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 20.06.22 - 11:34
#23
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Цитата:
Skeptic:
В этом кто-то сомневается?

Да, нынешние хозяева этих земель))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1002
Re: В Риме - веди себя как римлянин
Отправлено: 21.06.22 - 15:24
#24
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Цитата:
Тот самый:
про приезжих водителей

Тонко помечено :lol: Это просто др люди и что у них в голове нам не понять. Блин,ну ровно посреди дороги он высаживает своё нескончаемое племя! Ну встань ты чуть левее или правее,неа,они др люди. И самое страшное,что они даже не понимают,а что нитак?? Т.е. ассимилироваться они даже и не планируют.
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