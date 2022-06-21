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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 09:38
Цитата:
На самом деле, нельзя говорить о дикарях в каком-то конкретном временном промежутке. Дикари - это обычное инстинктивное поведение, как у животных. Оно всегда присутствует в каждом человеке. Накопленный цивилизацией культурный слой и благополучные условия существования нивелируют дикарское поведение и позволяют обществу встать на более высокий уровень взаимоотношений друг с другом.
Однако, при возникновении определенных ситуаций в человеке автоматически включаются древние инстинкты борьбы за существования и здесь уже налет цивилизации слетает как шелуха (©фильм "Мгла") и ничего с этим не поделаешь. Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.
Инстинктами же, в отличие от культуры, можно легко управлять и манипулировать, чего и добиваются экспортёры оранжевых революций, разобщая людей подкармливанием оппозиции, внося смуту и хаос в привычную жизнь, ухудшая санкциями уровень обеспечения. После опускания людей на инстинктивный уровень, можно начинать заново формировать нужный культурный слой. И тут уже будущее данного общества будет зависеть от предложенной идеологии взявшей власть верхушки или их кураторов.
maxsaf:
Мы вообще то про настоящее говорим. Кто дикари сегодня, а не вчера.
Мы вообще то про настоящее говорим. Кто дикари сегодня, а не вчера.
На самом деле, нельзя говорить о дикарях в каком-то конкретном временном промежутке. Дикари - это обычное инстинктивное поведение, как у животных. Оно всегда присутствует в каждом человеке. Накопленный цивилизацией культурный слой и благополучные условия существования нивелируют дикарское поведение и позволяют обществу встать на более высокий уровень взаимоотношений друг с другом.
Однако, при возникновении определенных ситуаций в человеке автоматически включаются древние инстинкты борьбы за существования и здесь уже налет цивилизации слетает как шелуха (©фильм "Мгла") и ничего с этим не поделаешь. Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.
Инстинктами же, в отличие от культуры, можно легко управлять и манипулировать, чего и добиваются экспортёры оранжевых революций, разобщая людей подкармливанием оппозиции, внося смуту и хаос в привычную жизнь, ухудшая санкциями уровень обеспечения. После опускания людей на инстинктивный уровень, можно начинать заново формировать нужный культурный слой. И тут уже будущее данного общества будет зависеть от предложенной идеологии взявшей власть верхушки или их кураторов.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 10:34
Цитата:
Да я на обум ляпнул, визуально по карте.
А так то да, факты упрямая вещ.
Гога:
---196 001 км² Кустанайская , 357 385 км² Германия .
---196 001 км² Кустанайская , 357 385 км² Германия .
Да я на обум ляпнул, визуально по карте.
А так то да, факты упрямая вещ.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:12
Никак не хочет человек понять, что все болезни - из детства.
Все современные проблемы - из прошлого.
А вроде бы - элементарные вещи...
Все современные проблемы - из прошлого.
А вроде бы - элементарные вещи...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:13
Цитата:
Электрон, кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?
Маркс:
Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.
Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.
Электрон, кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:14
Цитата:
В прошлом все были дикарямбы. Так о чем тогда спор?
Skeptic:
Все современные проблемы - из прошлого.
Все современные проблемы - из прошлого.
В прошлом все были дикарямбы. Так о чем тогда спор?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:26
Цитата:
Да леший их знает. о-)) Были перебои, но купить всегда можно было. Я онлайн раз заказывал. А "схваток" и драк ниразу не видел. Но не исключаю, что где нибудь и было подобное...
maxsaf:
кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?
кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?
Да леший их знает. о-)) Были перебои, но купить всегда можно было. Я онлайн раз заказывал. А "схваток" и драк ниразу не видел. Но не исключаю, что где нибудь и было подобное...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
Цитата:
На самом деле с европейцами это был просто пример. Так ведут себя абсолютно все. Инстинкты всегда берут верх в критических ситуациях. Если в голову летит камень, то некогда задумываться о своем социальном положении. Любой хаос ведёт к разделению общества и это общество уже ничто не спасет, об этом даже в библии написано: «Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
maxsaf:
Электрон, кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?
Электрон, кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?
На самом деле с европейцами это был просто пример. Так ведут себя абсолютно все. Инстинкты всегда берут верх в критических ситуациях. Если в голову летит камень, то некогда задумываться о своем социальном положении. Любой хаос ведёт к разделению общества и это общество уже ничто не спасет, об этом даже в библии написано: «Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 12:57
Цитата:
В КЗ, за сахар?))
Эл-починно:
А "схваток" и драк ниразу не видел. Но не исключаю, что где нибудь и было подобное...
А "схваток" и драк ниразу не видел. Но не исключаю, что где нибудь и было подобное...
В КЗ, за сахар?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 12:58
Хорошая тема: у кого на памяти какие драки магазинные, за продукты? желательно фотки или видео.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 13:11
73 год. Мировой кризис туалетной бумаги начался в Японии
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 13:52
Цитата:
Очень много всяких драк из-за инстинкта жадности. Когда что-то раздают на халяву или предоставляют скидки. Такое сплошь и рядом бывает даже во вполне благополучных странах. Что как раз и показывает хлипкость приобретенного культурного слоя и быстрый возврат обратно в дикую среду обитания. Не говоря уже о бесконечных примерах в художественной литературе и киноиндустрии, где эту тему давно обсосали со всех возможных сторон.
maxsaf:
Хорошая тема: у кого на памяти какие драки магазинные, за продукты? желательно фотки или видео.
Хорошая тема: у кого на памяти какие драки магазинные, за продукты? желательно фотки или видео.
Очень много всяких драк из-за инстинкта жадности. Когда что-то раздают на халяву или предоставляют скидки. Такое сплошь и рядом бывает даже во вполне благополучных странах. Что как раз и показывает хлипкость приобретенного культурного слоя и быстрый возврат обратно в дикую среду обитания. Не говоря уже о бесконечных примерах в художественной литературе и киноиндустрии, где эту тему давно обсосали со всех возможных сторон.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 14:20
Цитата:
Я в Русском магазине, беру бесплатные газеты...
maxsaf:
у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, к
у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, к
Я в Русском магазине, беру бесплатные газеты...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 14:34
Цитата:
drakon:А нам бесплатные газеты каждую неделю в дверь суют и ходить не надо за ними)
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