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≡ На 250% выросли страховые взносы для предпринимателей после нововведений Минтруда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
На 250% выросли страховые взносы для предпринимателей после нововведений Минтруда
Отправлено: 21.06.22 - 14:25
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Новые правила, которые Министерство труда РК ввело для защиты сотрудников, слишком сильно увеличили нагрузку на предпринимателей. В Национальной палате предпринимателей требуют приостановить их действие.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1533
Re: На 250% выросли страховые взносы для предпринимателей после...
Отправлено: 21.06.22 - 14:25
#1
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Не удивили. В очередной раз приняли закон, а потом начинают разбираться, что в нём не так.
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