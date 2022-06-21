Отправлено: - 09:38

maxsaf:

Мы вообще то про настоящее говорим. Кто дикари сегодня, а не вчера.



Цитата:На самом деле, нельзя говорить о дикарях в каком-то конкретном временном промежутке. Дикари - это обычное инстинктивное поведение, как у животных. Оно всегда присутствует в каждом человеке. Накопленный цивилизацией культурный слой и благополучные условия существования нивелируют дикарское поведение и позволяют обществу встать на более высокий уровень взаимоотношений друг с другом.Однако, при возникновении определенных ситуаций в человеке автоматически включаются древние инстинкты борьбы за существования и здесь уже налет цивилизации слетает как шелуха (©фильм "Мгла") и ничего с этим не поделаешь. Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.Инстинктами же, в отличие от культуры, можно легко управлять и манипулировать, чего и добиваются экспортёры оранжевых революций, разобщая людей подкармливанием оппозиции, внося смуту и хаос в привычную жизнь, ухудшая санкциями уровень обеспечения. После опускания людей на инстинктивный уровень, можно начинать заново формировать нужный культурный слой. И тут уже будущее данного общества будет зависеть от предложенной идеологии взявшей власть верхушки или их кураторов.