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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 68 из 68«1...666768
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2217
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 09:38
#1006
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Цитата:
maxsaf:
Мы вообще то про настоящее говорим. Кто дикари сегодня, а не вчера.

На самом деле, нельзя говорить о дикарях в каком-то конкретном временном промежутке. Дикари - это обычное инстинктивное поведение, как у животных. Оно всегда присутствует в каждом человеке. Накопленный цивилизацией культурный слой и благополучные условия существования нивелируют дикарское поведение и позволяют обществу встать на более высокий уровень взаимоотношений друг с другом.

Однако, при возникновении определенных ситуаций в человеке автоматически включаются древние инстинкты борьбы за существования и здесь уже налет цивилизации слетает как шелуха (©фильм "Мгла") и ничего с этим не поделаешь. Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.

Инстинктами же, в отличие от культуры, можно легко управлять и манипулировать, чего и добиваются экспортёры оранжевых революций, разобщая людей подкармливанием оппозиции, внося смуту и хаос в привычную жизнь, ухудшая санкциями уровень обеспечения. После опускания людей на инстинктивный уровень, можно начинать заново формировать нужный культурный слой. И тут уже будущее данного общества будет зависеть от предложенной идеологии взявшей власть верхушки или их кураторов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
125
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 10:34
#1007
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Цитата:
Гога:
---196 001 км² Кустанайская , 357 385 км² Германия .

Да я на обум ляпнул, визуально по карте. :lol:
А так то да, факты упрямая вещ. :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:12
#1008
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Никак не хочет человек понять, что все болезни - из детства.
Все современные проблемы - из прошлого.
А вроде бы - элементарные вещи...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:13
#1009
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Цитата:
Маркс:
Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.

Электрон, кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:14
#1010
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Цитата:
Skeptic:
Все современные проблемы - из прошлого.

В прошлом все были дикарямбы. Так о чем тогда спор?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
125
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 11:26
#1011
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Цитата:
maxsaf:
кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты? :lol:

Да леший их знает. о-)) Были перебои, но купить всегда можно было. Я онлайн раз заказывал. А "схваток" и драк ниразу не видел. Но не исключаю, что где нибудь и было подобное... :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2217
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
#1012
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Цитата:
maxsaf:
Электрон, кто там у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, коренные или иммигранты?

На самом деле с европейцами это был просто пример. Так ведут себя абсолютно все. Инстинкты всегда берут верх в критических ситуациях. Если в голову летит камень, то некогда задумываться о своем социальном положении. Любой хаос ведёт к разделению общества и это общество уже ничто не спасет, об этом даже в библии написано: «Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 12:57
#1013
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Цитата:
Эл-починно:
А "схваток" и драк ниразу не видел. Но не исключаю, что где нибудь и было подобное...

В КЗ, за сахар?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 12:58
#1014
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Хорошая тема: у кого на памяти какие драки магазинные, за продукты? желательно фотки или видео. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 13:11
#1015
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73 год. Мировой кризис туалетной бумаги начался в Японии

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2217
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 13:52
#1016
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Цитата:
maxsaf:
Хорошая тема: у кого на памяти какие драки магазинные, за продукты? желательно фотки или видео.

Очень много всяких драк из-за инстинкта жадности. Когда что-то раздают на халяву или предоставляют скидки. Такое сплошь и рядом бывает даже во вполне благополучных странах. Что как раз и показывает хлипкость приобретенного культурного слоя и быстрый возврат обратно в дикую среду обитания. Не говоря уже о бесконечных примерах в художественной литературе и киноиндустрии, где эту тему давно обсосали со всех возможных сторон.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25037
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 14:20
#1017
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Цитата:
maxsaf:
у вас в Европах как дикари сметают в драках туалетную бумагу, к

Я в Русском магазине, беру бесплатные газеты... :lol: :-P :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11244
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 14:34
#1018
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Цитата:
drakon:
А нам бесплатные газеты каждую неделю в дверь суют и ходить не надо за ними)
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