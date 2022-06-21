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≡ Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 12:12
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21-летняя жительница Аманкарагая, проснувшись утром, не обнаружила в кроватке своего 3-летнего сына и обратилась в полицию. На поиски ребенка отправились местные полицейские. Они нашли свидетелей, которые видели мальчика.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4803
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:40
#15
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Цитата:
maxsaf:
может з

сплошные домыслы. причем с каждым разом они увеличиваются... Короче, папашка абсолютно не несет ответственности, не думает о последствиях своей безалаберности.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11244
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 13:47
#16
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И третий домысел. Папа и мама закрыли все двери, а ребёнок не по годам умный и шустрый. Открыл и рванул в поход по посёлку к кентам своим)
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