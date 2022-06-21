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≡ Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44511
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 12:12
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21-летняя жительница Аманкарагая, проснувшись утром, не обнаружила в кроватке своего 3-летнего сына и обратилась в полицию. На поиски ребенка отправились местные полицейские. Они нашли свидетелей, которые видели мальчика.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25037
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:12
#1
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Спать, меньше - надо... :lol: ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11244
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:19
#2
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Будущий чемпион марафонец. В 3 года наматал 5 км. Это круто)
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
111
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:34
#3
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с появлением ребенка, мать вообще должна спать "одним глазом".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12675
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 12:36
#4
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Цитата:
nmv85:
с появлением ребенка, мать вообще должна спать "одним глазом".

А если мать одноглазая?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12675
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:38
#5
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Цитата:
Нашлись свидетели, которые видели мальчика

И никто не обратил внимание что 3летний шкет бредёт сам по себе?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4803
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:55
#6
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Цитата:
nmv85:
мать вообще должна

а папашка ничего не должен? или сделал ребенка и на этом всё? Хм хм -странно как-то
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:00
#7
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Цитата:
Алиса:
а папашка ничего не должен?

В поле пахать должен с 6 утра, чтобы мамашку и сынишку кормить. Еще есть вопросы?)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5348
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 13:11
#8
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Мы ворота и калитку держим на замке, не дай бог мои кошки или собака выбежит на дорогу, а там агрессивные водилы носятся, задавят пол дела, оставят калекой, приходилось усыплять. А тут ребенок и спящая мамаша. Где эти самые по брошенным детям, немедля на адрес , на разборки! Лишить мамашу прав!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4803
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:12
#9
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Цитата:
maxsaf:
Еще есть вопросы?)

конечно. Почему дверь этот заботливый родитель" закрыл так что ребенок смог выйти?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:14
#10
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Цитата:
Алиса:
конечно. Почему дверь этот заботливый родитель" закрыл так что ребенок смог выйти?

А может это мамочка проводила мужа до ворот и не закрылась?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4803
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:16
#11
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Цитата:
maxsaf:
А может

это уже домыслы, притянутые за уши))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:18
#12
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Цитата:
Алиса:
это уже домыслы, притянутые за уши))

Все это домыслы кроме одного факта - мамочка проспала ;-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4803
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:22
#13
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Цитата:
maxsaf:
кроме одного факта

второй - папочка дверь не закрыл))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16995
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:38
#14
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Цитата:
Алиса:
второй - папочка дверь не закрыл))

Домысел. может закрыл, а мамочка открыла.
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