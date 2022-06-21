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Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44511
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 12:12
21-летняя жительница Аманкарагая, проснувшись утром, не обнаружила в кроватке своего 3-летнего сына и обратилась в полицию. На поиски ребенка отправились местные полицейские. Они нашли свидетелей, которые видели мальчика.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25037
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:12
Спать, меньше - надо...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11244
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:19
Будущий чемпион марафонец. В 3 года наматал 5 км. Это круто)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 111
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:34
с появлением ребенка, мать вообще должна спать "одним глазом".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12675
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 12:36
Цитата:
А если мать одноглазая?
nmv85:
с появлением ребенка, мать вообще должна спать "одним глазом".
с появлением ребенка, мать вообще должна спать "одним глазом".
А если мать одноглазая?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12675
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:38
Цитата:
И никто не обратил внимание что 3летний шкет бредёт сам по себе?
Нашлись свидетели, которые видели мальчика
И никто не обратил внимание что 3летний шкет бредёт сам по себе?
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 12:55
Цитата:
а папашка ничего не должен? или сделал ребенка и на этом всё? Хм хм -странно как-то
nmv85:
мать вообще должна
мать вообще должна
а папашка ничего не должен? или сделал ребенка и на этом всё? Хм хм -странно как-то
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:00
Цитата:
В поле пахать должен с 6 утра, чтобы мамашку и сынишку кормить. Еще есть вопросы?)
Алиса:
а папашка ничего не должен?
а папашка ничего не должен?
В поле пахать должен с 6 утра, чтобы мамашку и сынишку кормить. Еще есть вопросы?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5348
Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...
Отправлено: 21.06.22 - 13:11
Мы ворота и калитку держим на замке, не дай бог мои кошки или собака выбежит на дорогу, а там агрессивные водилы носятся, задавят пол дела, оставят калекой, приходилось усыплять. А тут ребенок и спящая мамаша. Где эти самые по брошенным детям, немедля на адрес , на разборки! Лишить мамашу прав!
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:12
Цитата:
конечно. Почему дверь этот заботливый родитель" закрыл так что ребенок смог выйти?
maxsaf:
Еще есть вопросы?)
Еще есть вопросы?)
конечно. Почему дверь этот заботливый родитель" закрыл так что ребенок смог выйти?
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:14
Цитата:
А может это мамочка проводила мужа до ворот и не закрылась?
Алиса:
конечно. Почему дверь этот заботливый родитель" закрыл так что ребенок смог выйти?
конечно. Почему дверь этот заботливый родитель" закрыл так что ребенок смог выйти?
А может это мамочка проводила мужа до ворот и не закрылась?
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:16
Цитата:
это уже домыслы, притянутые за уши))
maxsaf:
А может
А может
это уже домыслы, притянутые за уши))
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:18
Цитата:
Все это домыслы кроме одного факта - мамочка проспала
Алиса:
это уже домыслы, притянутые за уши))
это уже домыслы, притянутые за уши))
Все это домыслы кроме одного факта - мамочка проспала
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:22
Цитата:
второй - папочка дверь не закрыл))
maxsaf:
кроме одного факта
кроме одного факта
второй - папочка дверь не закрыл))
Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.06.22 - 13:38
Цитата:
Домысел. может закрыл, а мамочка открыла.
Алиса:
второй - папочка дверь не закрыл))
второй - папочка дверь не закрыл))
Домысел. может закрыл, а мамочка открыла.
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