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≡ Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44509
Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт
Отправлено: 21.06.22 - 12:10
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Обязаны ли родители учеников сдавать средства на ремонт школьного здания, ответили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерстве просвещения РК. Ремонт учебных заведений должен проводиться за счёт средств местного бюджета, напомнили в Минпросвещения.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4799
Re: Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт
Отправлено: 21.06.22 - 12:10
#1
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для кого всё это пишут? Сами для себя - для своего успокоения. Кто будет возмущаться? никто. Как собирали - так и будут собирать. Под каким предлогом? под любым! Как привлекали педагогов - так и будут привлекать - под любым предлогом и предложением: "не нравится - до свидания". Так смешно всё это читать...
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5347
Re: Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт
Отправлено: 21.06.22 - 13:04
#2
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Ещё очень давно был запрет на школьный сбор, причем тут находились аргументы, убедительно их училка вставляла так между делом, то шторы уставшие, надо тюль, то линолеум потёртый, надо паркет , ещё всякая хрень, а всё оставалось по старому. Как-то неловко было спрашивать про тюль и линолеум, скорей бы закончилось, впереди другие расходы....
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