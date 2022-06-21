Re: Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт

Отправлено: - 12:10

для кого всё это пишут? Сами для себя - для своего успокоения. Кто будет возмущаться? никто. Как собирали - так и будут собирать. Под каким предлогом? под любым! Как привлекали педагогов - так и будут привлекать - под любым предлогом и предложением: "не нравится - до свидания". Так смешно всё это читать...