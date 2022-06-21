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Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт
Могут ли школы собирать с родителей деньги на ремонт
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