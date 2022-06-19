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"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44509
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 19.06.22 - 12:35
Глава региона сразу попросил «поднимать не частные вопросы, ведь для этого есть личные приемы, а поднимать вопросы, которые волнуют общественность». Призыв зачастую оставался неуслышанным.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25036
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 12:35
Ну, что? Навели - порядок,
в городе?...
в городе?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12675
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 18:47
Цитата:
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер))
Я за перевод! Я сам всю жизнь до Костаная жил в Актобе. Для меня тоже непривычно перестраиваться на час. Но я не могу, как аким, взять на себя дополнительные полномочия. Были общественные слушания, было открытое голосование. Это же не с приходом Мухамбетова у вас установили один часовой пояс. Это было давно. Люди голосовали, меня только с результатами ознакомили. Покажите мне комментарии, где я говорю, что против перевода времени! Я стараюсь держать нейтральную позицию.
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3168
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 18:58
Цитата:
Что происходит , с людьми, Абайка??
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
abaika95:
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер
Что происходит , с людьми, Абайка??
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 336
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 19:27
действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 850
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 21:55
Насчет "фермерского" рынка.
Аксакал хотел донести мысль, чтобы на этом рынке реализовывали свою продукцию фермеры, т.е. без посредников. Без торгашей. А, стало быть, по более низкой цене.
Но аким не услышал...
Аксакал хотел донести мысль, чтобы на этом рынке реализовывали свою продукцию фермеры, т.е. без посредников. Без торгашей. А, стало быть, по более низкой цене.
Но аким не услышал...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 441
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 21:57
Видать сильно сверху надавили по поводу часового пояса.
Теперь крутится, как уж на сковороде.
И с начальством спорить не хочется, и согласия на возврат времени давать не хочется. вот и придумал сказку про "голосование". Типа - я "за", а народ против!
Теперь крутится, как уж на сковороде.
И с начальством спорить не хочется, и согласия на возврат времени давать не хочется. вот и придумал сказку про "голосование". Типа - я "за", а народ против!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12675
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 20.06.22 - 11:43
Цитата:
А надо было обязательно сразу обозначить свою позицию?
Россия на первом этапе войны проигрывала
Ведлер молчала
На втором этапе фронт устаканился
Вот Ведлер и решила выступить
Цитата:
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Цитата:
Можно
Но не хочется что-то
Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Цитата:
А в чем метаморфоза? Это же обычный ответ на последнюю статью Ведлер где она обвиняет Архимеда что лично он не хочет перевода))
Вот ответ он лично хочет,но высшие силы не дают ему это сделать))
ACROS:
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
А надо было обязательно сразу обозначить свою позицию?
Россия на первом этапе войны проигрывала
Ведлер молчала
На втором этапе фронт устаканился
Вот Ведлер и решила выступить
Цитата:
ACROS:
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Цитата:
ACROS:
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
Можно
Но не хочется что-то
Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Цитата:
рихард:
действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.
действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.
А в чем метаморфоза? Это же обычный ответ на последнюю статью Ведлер где она обвиняет Архимеда что лично он не хочет перевода))
Вот ответ он лично хочет,но высшие силы не дают ему это сделать))
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 20.06.22 - 14:54
Цитата:
Типичная бюрократическая отмазка. Можно даже публично выступать за перевод, но тормозить на своем уровне. Это как гадалка говорит, что родится мальчик, а в журнал записывает, что будет девочка. Те, у кого совпало не приходят возмущаться, а тем, у кого не совпало, показывается журнал с записью.
Цитата:
Вот и нам тоже не хочется. Такой abaika95 очень нужен в стане оппонентов. Как говорится, такие деятели в оппозиции действуют лучше всяких подрывных структур для ее дискредитации, развала, и самоуничтожения.
abaika95:
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Типичная бюрократическая отмазка. Можно даже публично выступать за перевод, но тормозить на своем уровне. Это как гадалка говорит, что родится мальчик, а в журнал записывает, что будет девочка. Те, у кого совпало не приходят возмущаться, а тем, у кого не совпало, показывается журнал с записью.
Цитата:
abaika95:
Но не хочется что-то Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Но не хочется что-то Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Вот и нам тоже не хочется. Такой abaika95 очень нужен в стане оппонентов. Как говорится, такие деятели в оппозиции действуют лучше всяких подрывных структур для ее дискредитации, развала, и самоуничтожения.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3168
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 21.06.22 - 11:30
Цитата:
"....Абайка в оппозиции...??" Тогда я папа римский. Он же: - нурбот; работник акимата; блогер пишущий за зарплату- какие там ещё ему наклеяли ярлыков.
Такой оппонент, как вы выразились -очень и ОЧЕНЬ нужен вам; без него на форуме будет скучно и вам не с кем будет демонстрировать свои высказывания в духе диалектического материализма: - останутся только примитивные и недалёкие как амёбы, посты.
[Исправлено: Домовенок, 21.06.2022 - 12:02]
Маркс:
такие деятели в оппозиции действуют лучше
такие деятели в оппозиции действуют лучше
"....Абайка в оппозиции...??" Тогда я папа римский. Он же: - нурбот; работник акимата; блогер пишущий за зарплату- какие там ещё ему наклеяли ярлыков.
Такой оппонент, как вы выразились -очень и ОЧЕНЬ нужен вам; без него на форуме будет скучно и вам не с кем будет демонстрировать свои высказывания в духе диалектического материализма: - останутся только примитивные и недалёкие как амёбы, посты.
[Исправлено: Домовенок, 21.06.2022 - 12:02]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8718
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 21.06.22 - 12:18
Цитата:
А когда тогда фермеру заниматься своей основной работой,производством этой самой продукции?
Вы не задумывались почему например,крупные крестьянские хозяйства как то не особо расширяют сеть своих магазинов,мало того даже в фирменном павильоне известного к\х находящегося в ЗТБ, вы не купите продукцию в розницу,а только мешками.
Так я вам объясню почему,это покупатель хочет урывать в розницу килограммчик картошки,или качан капусты по цене производителя,а производителю этот геморой с розницей нафик не нужен,у него и так тоннами забирают ,ещё и очередь стоит.
Вот поэтому посредники всегда были и будут, сколько бы вы ни ныли.
electro:
Насчет "фермерского" рынка. Аксакал хотел донести мысль, чтобы на этом рынке реализовывали свою продукцию фермеры, т.е. без посредников. Без торгашей. А, стало быть, по более низкой цене. Но аким не услышал...
Насчет "фермерского" рынка. Аксакал хотел донести мысль, чтобы на этом рынке реализовывали свою продукцию фермеры, т.е. без посредников. Без торгашей. А, стало быть, по более низкой цене. Но аким не услышал...
А когда тогда фермеру заниматься своей основной работой,производством этой самой продукции?
Вы не задумывались почему например,крупные крестьянские хозяйства как то не особо расширяют сеть своих магазинов,мало того даже в фирменном павильоне известного к\х находящегося в ЗТБ, вы не купите продукцию в розницу,а только мешками.
Так я вам объясню почему,это покупатель хочет урывать в розницу килограммчик картошки,или качан капусты по цене производителя,а производителю этот геморой с розницей нафик не нужен,у него и так тоннами забирают ,ещё и очередь стоит.
Вот поэтому посредники всегда были и будут, сколько бы вы ни ныли.
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 21.06.22 - 12:31
Цитата:
Ха-ха-ха-ха! Абайка обыкновенный тролль, не имеющий собственной позиции. Вся его сущность отражена в книге Сидни Шелдона, когда героиня играла в шахматы одновременно с двумя гроссмейстерами. На самом деле они играли друг с другом, а она только дублировала их ходы. Так и abaika95 сидит в нескольких форумах и гоняет противоположные мысли туда сюда, получая удовольствие от самого процесса тролления. Обыкновенный комплекс плохиша. Может быть даже и варенье с печеньем от кого-то получает, тут уж уверенности нет.
Цитата:
Скучно - это значит спокойно. Сейчас трудно объяснить молодежи, что означала в СССР уверенность в завтрашнем дне. А это такой уровень спокойствия за свою страну, свое будущее, свои стратегические планы, что можно найти и более интересные занятия, чем переругиваться на форумах с идеологическими троллями, жаждущими ввергнуть твою страну в пучину хаоса и затем безжалостно ограбить. Да и получать удовольствие всегда лучше от изучения предмета, а не от демонстрации своих скудных знаний, будь то диалектический материализм или метафизический идеализм.
ACROS:
"....Абайка в оппозиции...??" Тогда я папа римский. Он же: - нурбот; работник акимата; блогер пишущий за зарплату- какие там ещё ему наклеяли ярлыков.
"....Абайка в оппозиции...??" Тогда я папа римский. Он же: - нурбот; работник акимата; блогер пишущий за зарплату- какие там ещё ему наклеяли ярлыков.
Ха-ха-ха-ха! Абайка обыкновенный тролль, не имеющий собственной позиции. Вся его сущность отражена в книге Сидни Шелдона, когда героиня играла в шахматы одновременно с двумя гроссмейстерами. На самом деле они играли друг с другом, а она только дублировала их ходы. Так и abaika95 сидит в нескольких форумах и гоняет противоположные мысли туда сюда, получая удовольствие от самого процесса тролления. Обыкновенный комплекс плохиша. Может быть даже и варенье с печеньем от кого-то получает, тут уж уверенности нет.
Цитата:
ACROS:
Такой оппонент, как вы выразились -очень и ОЧЕНЬ нужен вам; без него на форуме будет скучно и вам не с кем будет демонстрировать свои высказывания в духе диалектического материализма
Такой оппонент, как вы выразились -очень и ОЧЕНЬ нужен вам; без него на форуме будет скучно и вам не с кем будет демонстрировать свои высказывания в духе диалектического материализма
Скучно - это значит спокойно. Сейчас трудно объяснить молодежи, что означала в СССР уверенность в завтрашнем дне. А это такой уровень спокойствия за свою страну, свое будущее, свои стратегические планы, что можно найти и более интересные занятия, чем переругиваться на форумах с идеологическими троллями, жаждущими ввергнуть твою страну в пучину хаоса и затем безжалостно ограбить. Да и получать удовольствие всегда лучше от изучения предмета, а не от демонстрации своих скудных знаний, будь то диалектический материализм или метафизический идеализм.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 270
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 21.06.22 - 12:41
Цитата:
Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг снизу постучали. © Станислав Ежи Лец.
Уж сегодня-то мы точно видим, каким было это дно, в котором так были уверены жители страны советов.
[Исправлено: Alehander, 21.06.2022 - 12:45]
Маркс:
уверенность в завтрашнем дне
уверенность в завтрашнем дне
Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг снизу постучали. © Станислав Ежи Лец.
Уж сегодня-то мы точно видим, каким было это дно, в котором так были уверены жители страны советов.
[Исправлено: Alehander, 21.06.2022 - 12:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12675
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 21.06.22 - 12:45
Цитата:
Нет это уже просто оскорбительно
Я Рудненский акиматовский блогер на зарплате!!! Моя цель это подвергать статьи и сообщения форумчан сомнению! Акимат плохой? Нет надо разобраться! Акимат хороший? Вооот тоже не торопитесь,надо все взвесить!
Все говорят что Россия всё делает правильно? А ну ребят не спешим,вот аргументы,факты что вы не правы!
США хорошая страна раз заказывает статьи в НГ? Эмммм тоже как-то не комильфо!
Цитата:
Ну не без этого)
Мой кумир Василий Розанов
Он писал под псевдонимом в либеральные газеты что царь плохой
А в черносотенные что царь хороший
Потомучто надо иметь 1000 точек зрения на любой предмет)
Я как товарищ Денисов) только на зарплате))) хотя подождите.....
Маркс:
Обыкновенный комплекс плохиша. Может быть даже и варенье с печеньем от кого-то получает, тут уж уверенности нет.
Обыкновенный комплекс плохиша. Может быть даже и варенье с печеньем от кого-то получает, тут уж уверенности нет.
Нет это уже просто оскорбительно
Я Рудненский акиматовский блогер на зарплате!!! Моя цель это подвергать статьи и сообщения форумчан сомнению! Акимат плохой? Нет надо разобраться! Акимат хороший? Вооот тоже не торопитесь,надо все взвесить!
Все говорят что Россия всё делает правильно? А ну ребят не спешим,вот аргументы,факты что вы не правы!
США хорошая страна раз заказывает статьи в НГ? Эмммм тоже как-то не комильфо!
Цитата:
Маркс:
гоняет противоположные мысли туда сюда, получая удовольствие от самого процесса тролления.
гоняет противоположные мысли туда сюда, получая удовольствие от самого процесса тролления.
Ну не без этого)
Мой кумир Василий Розанов
Он писал под псевдонимом в либеральные газеты что царь плохой
А в черносотенные что царь хороший
Потомучто надо иметь 1000 точек зрения на любой предмет)
Я как товарищ Денисов) только на зарплате))) хотя подождите.....
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 21.06.22 - 13:01
Цитата:
То, что вы сегодня видите дно, в этом никто не сомневается. Жителям страны советов про это капиталистическое дно рассказывала международная панорама.
Alehander:
Уж сегодня-то мы точно видим, каким было это дно, в котором так были уверены жители страны советов.
Уж сегодня-то мы точно видим, каким было это дно, в котором так были уверены жители страны советов.
То, что вы сегодня видите дно, в этом никто не сомневается. Жителям страны советов про это капиталистическое дно рассказывала международная панорама.
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