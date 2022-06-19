Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+20°C
  • 745 мм рт.ст.
  • 45% влажность
  • З-СЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44509
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 18:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР от Украины. На следующий день Константин Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной».
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14660
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:53
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где разговор шел о чеченцах?

В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..
Ога..
Прилетел в будущее, увидел, и решил..
На товарняках..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16992
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А где про россиян?

В #45. Или ежу это не понятно?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16992
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:54
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В Каспий Сталин хотел сбросить россиян..

Это он тебе сам рассказал?)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14660
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 12:59
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или ежу это не понятно?

Даже он знает про Чечевицу..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14660
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 21.06.22 - 13:05
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это он тебе сам рассказал?)

Ну не знать совсем ничего, ты дитя 2000х, тебе не понять, как в то время и не в России развивалась и передавалась информация, особенно о геноциде немцев на Каспии..
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Алиса, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS