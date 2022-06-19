Отправлено: - 13:05

maxsaf:

Это он тебе сам рассказал?)

Цитата:Ну не знать совсем ничего, ты дитя 2000х, тебе не понять, как в то время и не в России развивалась и передавалась информация, особенно о геноциде немцев на Каспии..