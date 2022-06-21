Re: Пропавшего трехлетнего ребенка нашли полицейские в...

Отправлено: - 13:11

Мы ворота и калитку держим на замке, не дай бог мои кошки или собака выбежит на дорогу, а там агрессивные водилы носятся, задавят пол дела, оставят калекой, приходилось усыплять. А тут ребенок и спящая мамаша. Где эти самые по брошенным детям, немедля на адрес , на разборки! Лишить мамашу прав!